Inegi estima avance anual de 3.7 por ciento en actividad económica

La actividad económica de México registró un crecimiento anual de 3.7 por ciento en septiembre de 2026, según las cifras preliminares que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió este martes.

En su comparación mensual, la economía mexicana habría avanzado 0.1 por ciento respecto a agosto de 2026, según la misma estimación del instituto.

Las cifras corresponden al Indicador Oportuno de la Actividad Económica, que anticipa el desempeño de la economía antes de la publicación del Indicador Global de la Actividad Económica, referencia mensual del Producto Interno Bruto.

Por tratarse de una estimación preliminar, los datos del IOAE quedarán sujetos a confirmación cuando el Inegi publique el IGAE correspondiente al mismo periodo.