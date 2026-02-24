Inegi reporta 61.3 millones de Población Económicamente Activa, durante cuarto trimestre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al cuarto trimestre de 2025, los cuales registraron una Población Económicamente Activa de 61.3 millones de personas, cifra que representó una tasa de participación económica de 59.3 por ciento de la población de 15 años y más.

Según el boletín, la PEA aumentó en 293 mil personas respecto al mismo trimestre de 2024, cuando se ubicó en 61.1 millones. Por sexo, la PEA de hombres fue de 36.2 millones, con un incremento anual de 331 mil; mientras que la de mujeres sumó 25.1 millones, con una disminución de 38 mil personas.

Lo anterior significó que fueron económicamente activas 46 de cada 100 mujeres y 75 de cada 100 hombres en el periodo de referencia.

En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la población ocupada totalizó 59.8 millones de personas —24.5 millones de mujeres y 35.3 millones de hombres—, lo que representó un alza de 298 mil personas frente al cuarto trimestre de 2024.

Los sectores que registraron los mayores incrementos en su población ocupada fueron el comercio, la construcción, los transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así como el gobierno y los organismos internacionales.

El comercio, en particular, concentró 20.1 por ciento de la población ocupada y presentó un alza anual de 298 mil personas.

La tasa de desocupación se ubicó en 2.5 por ciento de la PEA, porcentaje similar al del mismo trimestre de 2024, con una población desocupada de 1.6 millones de personas.

Las mujeres desocupadas sumaron 657 mil —un aumento de 32 mil respecto al cuarto trimestre del año previo—, mientras que los hombres desocupados fueron 905 mil, cifra inferior en 37 mil a la registrada en el periodo comparable.

La tasa de desocupación fue más elevada en las zonas más urbanizadas: en localidades de 100 mil y más habitantes llegó a 2.9 por ciento, en tanto que en las rurales —con menos de 2 mil 500 habitantes— fue de 1.6 por ciento.

La tasa de subocupación se situó en 6.9 por ciento de la población ocupada, equivalente a 4.1 millones de personas, cifra inferior en 745 mil a la del cuarto trimestre de 2024, cuando dicha tasa ascendió a 8.2 por ciento.

Según datos desestacionalizados, la tasa de subocupación disminuyó 0.2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior.

Respecto a la informalidad laboral, la tasa se ubicó en 55.0 por ciento de la población ocupada, lo que representó 32.9 millones de personas en alguna modalidad de empleo informal, un incremento de 494 mil frente al mismo lapso de 2024, cuando la tasa se estableció en 54.5 por ciento.

De ese total, 17.6 millones correspondieron a la ocupación en el sector informal propiamente dicho, con un alza anual de 604 mil personas.

En el ámbito estatal, los niveles más altos de informalidad laboral correspondieron a Oaxaca (80.1 por ciento), Guerrero (75.7 por ciento) y Chiapas (74.9 por ciento), mientras que Coahuila (33.3 por ciento), Nuevo León (35.4 por ciento) y Chihuahua (36.2 por ciento) registraron los porcentajes más bajos.

En materia de desocupación, Tabasco (4.2 por ciento), Sonora (3.5 por ciento) y Ciudad de México (3.3 por ciento) presentaron las tasas más elevadas del país.

La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) —calculada a partir de salarios mínimos equivalentes con base en enero de 2025— fue de 36.7 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, porcentaje superior al del mismo periodo del año anterior (35.4 por ciento).

Asimismo, 42.6 por ciento de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo durante el trimestre de referencia, en tanto que 30.7 por ciento recibió más de uno y hasta dos salarios mínimos. La próxima publicación de la ENOE está programada para el 26 de mayo de 2026.