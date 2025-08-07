Inflación anual baja en julio 2025; llega a 3.51%

La inflación en México registró un incremento anual de 3.51 por ciento en julio, tasa inferior al 4.32 por ciento observado en junio de 2025, ligando dos meses a la baja, según datos publicados este 6 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.27 por ciento durante julio respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más baja para dicho mes desde 2016.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia a la baja de la inflación durante el séptimo mes del año fueron: el pollo con una disminución mensual de 3.61 por ciento; la uva, -18.35; aguacate, -6.01; jitomate, -1.91; detergentes, -0.92; papaya, -8.40; limón, -6.47; tomate verde -4.47; guayaba, -9.80; y azúcar, -2.06 por ciento.

Por el contrario, los que impactaron más al alza fueron: huevo con un incremento mensual de 5.91 por ciento; vivienda propia, 0.29; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.54; transporte aéreo, 8.90; otros alimentos cocinados, 0.90; lechuga y col 17.44; restaurantes y similares, 0.43; papa, 4.56; cebolla, 7.39; y nopales, 13.04 por ciento.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reportó un alza mensual de 0.31 por ciento, con lo que su tasa anual pasó de 4.24 por ciento en junio a 4.23 en julio.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.22 por ciento y anual de 4.02 por ciento, mientras los servicios aumentaron 0.39 por ciento en el mes y 4.44 respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó un aumento mensual de 0.13 por ciento y un alza anual de 1.14 por ciento.

En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un incremento mensual de 0.13 por ciento, con lo que la tasa anual llegó a 1.14 por ciento.

Asimismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un avance de 0.13 por ciento en el mes y un aumento anual de 1.97 por ciento.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.23 por ciento y anual de 3.60 por ciento.