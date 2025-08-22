$!Inflación anual cae a 3.49 % en agosto; destacan bajas en estos productos

La inflación anual en México se ubicó en 3.49 por ciento durante la primera quincena de agosto de 2025, una ligera disminución de 0.02 por ciento respecto a la quincena previa, impulsada por la baja en los precios de productos como jitomate, pollo y huevo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el registro previo, la inflación anual fue de 3.51 por ciento.

Con este resultado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado este viernes por el Inegi, el ritmo inflacionario se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México.

Caen los precios de alimentos y energéticos

El comportamiento estuvo marcado por una caída de 0.41 por ciento en los precios no subyacentes —que incluyen alimentos no elaborados y energéticos—, especialmente en frutas y verduras como jitomate y chayote, así como en productos pecuarios como el pollo. Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras retrocedieron 1.19 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.04 por ciento.

En contraste, el índice de precios subyacente —que excluye bienes con precios más volátiles— registró un incremento de 0.09 por ciento a tasa quincenal. En su interior, los precios de mercancías aumentaron 0.09 por ciento y los de servicios, 0.10 por ciento.