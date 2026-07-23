Inflación anual desacelera a 3.10% en primera quincena de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual se ubicó en 3.10 por ciento en la primera quincena de julio de 2026, con un Índice Nacional de Precios al Consumidor que alcanzó un nivel de 145.091 puntos.

El indicador aumentó 0.07 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior. La cifra representó una desaceleración frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación quincenal fue de 0.15 por ciento y la anual, de 3.55 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.16 por ciento a tasa quincenal.

Al interior de ese componente, los precios de las mercancías subieron 0.11 por ciento y los de servicios, 0.20 por ciento.

El INPC mide el cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país a lo largo del tiempo.

El resultado quincenal mantuvo la inflación general dentro del rango objetivo del Banco de México, fijado en 3 por ciento con un margen de variación de un punto porcentual.