Inflación anual en México aumenta 3.57% en agosto

La inflación en México registró un incremento anual de 3.57 por ciento en agosto de 2025, tasa ligeramente superior al 3.51 por ciento observado en julio del mismo año, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento de 0.06 por ciento en agosto respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el octavo mes de 2025 fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94 por ciento; tomate verde, 16.71 por ciento; cebolla, 6.33 por ciento; cigarrillos, 1.41 por ciento; Universidad, 1.34 por ciento; detergentes, 0.92 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63 por ciento; restaurantes y similares, 0.3 por ciento; y vivienda propia, 0.27 por ciento.

Por el contrario, los bienes y servicios que impactaron más a la baja en la inflación fueron: chayote con una contracción mensual de 21.58 por ciento; cine, 11.0 por ciento; jitomate, 11.46 por ciento; transporte aéreo, -9.76 por ciento; aguacate, -7.36 por ciento; plátanos, -5.23 por ciento; pollo, -4.62 por ciento; otras verduras y legumbres, -4.29 por ciento; material escolar, -1.55 por ciento; automóviles, -0.25 por ciento.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reportó un alza mensual de 0.22 por ciento, con lo que su tasa anual pasó de 4.23 por ciento en julio a 4.23 por ciento en agosto de 2025.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.21 por ciento y anual de 4.05 por ciento, mientras los servicios aumentaron 0.23 por ciento en el mes y 4.40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó una disminución mensual de -0.47 por ciento y un alza anual de 1.38 por ciento. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un retroceso mensual de -1.07 por ciento, con lo que la tasa anual llegó a 1.21 por ciento.

Asimismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un aumento de 0.02 por ciento en el mes y un alza anual de 1.51 por ciento.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.03 por ciento y anual de 3.45 por ciento.