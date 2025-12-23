Inflación anual en México se ubica en 3.7 por ciento durante la primera mitad de diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual en México se situó en 3.7 por ciento durante la primera quincena de diciembre de 2025.

Este indicador se mantiene dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México, aunque registró presiones al alza derivadas del incremento en los precios de productos alimenticios básicos y servicios turísticos por la temporada decembrina.

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Inegi, los productos que reportaron mayor incidencia en el aumento de precios fueron el chile serrano y la carne de res.

El encarecimiento de estos insumos coincide con el incremento de la demanda comercial previo a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El reporte detalló que el componente subyacente, el cual elimina los bienes y servicios con precios más volátiles, mostró estabilidad.

Sin embargo, el componente no subyacente reflejó las variaciones estacionales típicas del cierre de año, impactando el costo de la canasta básica para los hogares mexicanos.

Respecto a la meta inflacionaria, el nivel de 3.7 por ciento permanece dentro del margen de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo del 3 por ciento fijado por Banxico.

Analistas financieros prevén que la inflación podría cerrar el año con ligeros ajustes dependiendo del comportamiento de los energéticos y productos agropecuarios en la segunda mitad del mes.