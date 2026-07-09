Inflación anual en México se ubicó en 3.37 por ciento durante junio de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una inflación anual de 3.37 por ciento en junio de 2026, cifra menor al 4.32 por ciento reportado en el mismo mes de 2025.

Según el reporte del INPC, con base en la segunda quincena de julio de 2018 y la actualización de canasta y ponderadores de 2024, el índice alcanzó un nivel de 145.131 puntos en junio de 2026.

Este resultado representó una disminución de 0.27 por ciento respecto al mes anterior. En contraste, en junio de 2025 la inflación mensual había sido de 0.28 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye del cálculo a los bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden directamente a las condiciones de mercado, incrementó 0.24 por ciento a tasa mensual.

Al interior de este indicador, los precios de las mercancías subieron 0.18 por ciento, mientras que los de los servicios aumentaron 0.30 por ciento durante el mismo periodo.

El INPC es el instrumento oficial que mide el cambio promedio en los precios de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos a lo largo del tiempo, y constituye la referencia principal para el cálculo de la inflación en el País.

La comparación interanual muestra una desaceleración de la inflación general respecto al año previo, en tanto que el comportamiento diferenciado entre mercancías y servicios dentro del índice subyacente refleja las distintas presiones de precios que enfrentan ambos segmentos de la economía.