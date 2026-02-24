Inflación anual repunta a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento quincenal de 0.25 por ciento, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.92 por ciento, cifra superior al 3.74 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025.

El componente subyacente del INPC —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.22 por ciento a tasa quincenal, para ubicar su variación anual en 4.52 por ciento.

Al interior de este índice, los precios de las mercancías subieron 0.20 por ciento y los de servicios, 0.24 por ciento en el periodo.

En contraste, la inflación anual subyacente en la primera quincena de febrero de 2025 fue de 3.63 por ciento.

El índice de precios no subyacente creció 0.32 por ciento a tasa quincenal, con una variación anual de 1.92 por ciento, frente al 3.98 por ciento registrado en la misma quincena del año anterior.

Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras ascendieron 2.10 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron 0.01 por ciento en el periodo quincenal.

Entre los productos genéricos con mayor incidencia al alza en el INPC durante la primera quincena de febrero de 2026 destacaron el tomate verde con un incremento de 17.84 por ciento, el limón con 17.03 por ciento, la papa y otros tubérculos con 13.16 por ciento, y el jitomate con 7.90 por ciento.

En sentido contrario, los productos que contribuyeron a moderar la inflación general fueron la calabacita con una baja de 8.93 por ciento, el chayote con -7.49 por ciento, la cebolla con -4.59 por ciento y los desodorantes personales con -2.46 por ciento.

En el análisis por entidad federativa, Veracruz registró la variación quincenal más alta del país con 0.49 por ciento, seguida de Nayarit con 0.42 por ciento, Puebla con 0.41 por ciento, Michoacán con 0.40 por ciento y Guanajuato con 0.39 por ciento.

En el extremo opuesto, Oaxaca fue la única entidad que presentó deflación quincenal con -0.06 por ciento, seguida de Baja California Sur con -0.02 por ciento.

A nivel de ciudades, Veracruz, Veracruz, encabezó las variaciones al alza con 0.73 por ciento, mientras que Oaxaca, Oaxaca y Ciudad Jiménez, Chihuahua, registraron las mayores bajas con -0.12 por ciento cada una.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un aumento quincenal de 0.29 por ciento y de 3.71 por ciento a tasa anual en la primera quincena de febrero de 2026, cifras superiores al 0.19 y 3.51 por ciento registrados en el mismo periodo de 2025.