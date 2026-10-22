Inflación anual se acelera a 3.62% en primera quincena de octubre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.62 por ciento a tasa anual en la primera quincena de octubre de 2026, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La lectura superó el 3.49 por ciento registrado en la segunda mitad de septiembre de ese año y marcó su mayor nivel desde la segunda quincena de mayo.

El dato quedó por encima del 3.60 por ciento que anticipaban los analistas consultados en un sondeo de Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, se ubicó en 3.78 por ciento anual, frente al 3.71 por ciento de la quincena previa.

El indicador repuntó luego de cuatro quincenas de descensos y superó la previsión de 3.70 por ciento de los analistas, aunque se mantuvo dentro del rango objetivo del banco central, de 3 por ciento más menos un punto porcentual.

Respecto a la quincena inmediata anterior, los precios al consumidor aumentaron 0.41 por ciento y el índice subyacente avanzó 0.25 por ciento, con un incremento de 0.17 por ciento en las mercancías y de 0.31 por ciento en los servicios.

Los mayores aportes al alza provinieron de la electricidad, el transporte aéreo, el tomate verde y los servicios profesionales.

En sentido contrario, el tomate, el limón, la papa y otros tubérculos, así como los automóviles, presionaron los precios a la baja.

“En conjunto, el informe de inflación de octubre resultó ligeramente decepcionante”, señaló Andrés Abadía, economista jefe para América Latina en Pantheon Macroeconomics.

A finales de septiembre de 2026, el Banco de México mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 6.50 por ciento y afirmó que no seguiría de forma mecánica las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ese mismo mes elevó los tipos de interés por primera vez desde 2023 y anticipó nuevos ajustes.

La minuta de esa reunión mostró que tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico estarían abiertos a futuros recortes si mejoraran las perspectivas inflacionarias.

Los sondeos más recientes apuntan a que la tasa mexicana se mantendría sin cambios durante 2026 y 2027.