Inflación anual se ubica en 4.02% en febrero de 2026, reporta el Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un nivel de 144.307 puntos en febrero de 2026, lo que representó un alza mensual de 0.50 por ciento en la inflación respecto a enero del mismo año.

Con este resultado, la inflación general anual se situó en 4.02 por ciento, cifra superior al 3.77 por ciento observado en el mismo mes de 2025.

Según el reporte del Inegi publicado este 9 de marzo, el componente subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— registró una variación mensual de 0.46 por ciento y una tasa anual de 4.50 por ciento.

Al interior de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.39 por ciento a tasa mensual, mientras que los servicios incrementaron 0.52 por ciento en el mismo periodo.

El índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento a tasa mensual y 2.44 por ciento a tasa anual.

Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 por ciento en términos mensuales, en tanto que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron apenas 0.02 por ciento en el mismo lapso.

A tasa anual, el componente agropecuario registró una variación de 4.50 por ciento, mientras que el de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se ubicó en 0.89 por ciento.

En la primera quincena de febrero de 2026, el INPC registró un nivel de 144.064 puntos, y en la segunda quincena alcanzó 144.551 puntos, lo que implicó un aumento quincenal de 0.34 por ciento.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un alza mensual de 0.52 por ciento y de 3.84 por ciento a tasa anual, frente al 0.29 y 3.56 por ciento registrados en el mismo periodo de 2025.

Entre los productos genéricos con mayor incidencia al alza en el INPC durante febrero de 2026, destacaron el jitomate con una variación mensual de 22.51 por ciento, la papa y otros tubérculos con 20.86 por ciento, el limón con 25.97 por ciento, y el tomate verde con 18.89 por ciento.

Las loncherías, fondas, torterías y taquerías registraron un incremento mensual de 0.80 por ciento.

En sentido contrario, el gas doméstico LP bajó 1.84 por ciento, el huevo disminuyó 2.63 por ciento y el pollo retrocedió 1.29 por ciento en el mismo periodo.

Respecto a la variación por entidad federativa, Veracruz encabezó el alza con 0.80 por ciento mensual, seguido de Tlaxcala y Puebla con 0.79 por ciento cada uno, y Campeche con 0.71 por ciento.

En el extremo opuesto, Tamaulipas registró la menor variación con 0.12 por ciento, seguido de Oaxaca con 0.21 por ciento y Baja California con 0.24 por ciento.

A nivel de ciudades, Veracruz, Veracruz, reportó la mayor alza con 1.04 por ciento mensual, mientras que Matamoros, Tamaulipas, fue la única ciudad con variación negativa de 0.04 por ciento. Acapulco de Juárez, Guerrero, se ubicó entre las ciudades con menor variación, con un incremento de 0.19 por ciento, por debajo del promedio nacional.

Por finalidades del consumo, los rubros con mayor incremento anual en febrero de 2026 fueron bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes con 8.12 por ciento; restaurantes y servicios de alojamiento con 7.22 por ciento; y servicios educativos con 6.03 por ciento. El transporte registró la variación anual más baja con 1.44 por ciento, seguido de información y comunicación con 0.04 por ciento.