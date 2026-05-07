$!Inflación anual sube a 4.45% en abril; chiles y tomate disparan precios

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 0.20 por ciento en abril de 2026, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.45 por ciento.

En abril de 2025, la variación mensual había sido de 0.33 por ciento y la anual, de 3.93 por ciento.

El INPC alcanzó un nivel de 145.831 puntos en abril de 2026.

El componente subyacente —que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.31 por ciento a tasa mensual y 4.26 por ciento a tasa anual.

Tanto los precios de las mercancías como los de los servicios avanzaron 0.31 por ciento en el periodo.

El componente no subyacente disminuyó 0.18 por ciento a tasa mensual, aunque registró una variación anual de 5.08 por ciento.

Dentro de este componente, los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 1.03 por ciento mensual, resultado principalmente de los ajustes a las tarifas eléctricas en 18 ciudades del País dentro del esquema de temporada cálida.

La electricidad registró la mayor caída entre los productos genéricos, con una reducción mensual de 14.00 por ciento.

Las ciudades beneficiadas incluyeron Mérida, Monterrey, Acapulco de Juárez, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.

En contraste, los precios agropecuarios subieron 0.86 por ciento mensual y 7.98 por ciento anual.

Las frutas y verduras avanzaron 3.47 por ciento en el mes.

Los productos genéricos con mayor incidencia al alza fueron el jitomate, con un incremento de 19.25 por ciento mensual; el chile serrano, con 36.27 por ciento; el chile poblano, con 41.42 por ciento; y la papa y otros tubérculos, con 12.23 por ciento.