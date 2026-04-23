Inflación anual sube a 4.53% en la primera quincena de abril, impulsada por tomate y chile

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación quincenal de 0.11 por ciento durante la primera quincena de abril de 2026, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.53 por ciento.

El indicador alcanzó un nivel de 145.805 puntos, frente al 0.12 por ciento quincenal y 3.96 por ciento anual reportados en el mismo periodo de 2025.

El componente subyacente —que excluye bienes y servicios con precios volátiles o sujetos a decisiones de Gobierno— aumentó 0.18 por ciento a tasa quincenal, para ubicarse en 4.27 por ciento en términos anuales.

Dentro de ese componente, los precios de las mercancías subieron 0.25 por ciento, mientras que los de servicios avanzaron 0.12 por ciento en la misma comparación quincenal.

En el año previo, el índice subyacente había registrado una variación quincenal de 0.34 por ciento y anual de 3.90 por ciento.

El índice de precios no subyacente retrocedió 0.13 por ciento en términos quincenales, aunque en la comparación anual sumó 5.41 por ciento.

Al interior de ese componente, los precios agropecuarios subieron 1.38 por ciento quincenal —con frutas y verduras como principal factor, al avanzar 4.29 por ciento—, en tanto que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.34 por ciento, resultado directo de la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en 18 ciudades del país.

Los productos genéricos que registraron los mayores incrementos de precios con incidencia sobre la inflación general fueron el tomate, con un alza de 24.37 por ciento quincenal e incidencia de 0.205 puntos porcentuales; el chile serrano, con 21.94 por ciento; el chile poblano, con 22.63 por ciento; y la papa y otros tubérculos, con 6.92 por ciento.

Por su parte, la electricidad lideró los descensos al caer 14.00 por ciento —con una incidencia de -0.231 puntos porcentuales—, seguida por el tomate verde, que bajó 26.86 por ciento; el transporte aéreo, 11.65 por ciento; y la calabacita, 14.92 por ciento.

En la desagregación por categorías de gasto, los alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron la presión más intensa dentro de la canasta, al acumular una variación anual de 6.68 por ciento, seguidos por los restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.97 por ciento, y los servicios educativos, con 5.94 por ciento.

En contraste, el rubro de información y comunicación fue el único con variación anual negativa, al retroceder 0.47 por ciento.

La categoría de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó la caída quincenal más pronunciada, con -0.90 por ciento, explicada en gran medida por el ajuste en las tarifas eléctricas de verano.

En el análisis por entidad federativa, Durango encabezó las variaciones quincenales por arriba del promedio nacional con 0.58 por ciento, seguido por Jalisco con 0.51 por ciento y Chihuahua con 0.45 por ciento.

Entre las ciudades, Córdoba, Veracruz, registró la variación más alta, con 0.67 por ciento, seguida por Acapulco, Guerrero, con 0.55 por ciento.

En el extremo opuesto, Tabasco fue la entidad con mayor caída, con -1.67 por ciento, y Ciudad Acuña, Coahuila, la ciudad con mayor descenso, con -1.91 por ciento, en ambos casos como reflejo de los ajustes en las tarifas eléctricas del esquema de temporada cálida.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo —indicador que rastrea el costo de 170 bienes y servicios contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social— registró un aumento quincenal de 0.22 por ciento y de 4.73 por ciento en la comparación anual, por encima del 0.01 y 3.75 por ciento reportados en el mismo periodo de 2025.

La próxima publicación quincenal del INPC está programada para el 22 de mayo de 2026.