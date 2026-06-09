Inflación cede a 3.94% en mayo; Sinaloa presentó caída más pronunciada, con -3.26%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.527 en mayo de 2026, con una caída de 0.21 por ciento respecto al mes anterior, lo que situó la inflación general anual en 3.94 por ciento.

El resultado representó una mejora frente a igual mes del año previo, cuando la inflación mensual fue de 0.28 por ciento y la anual, de 4.42 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 por ciento a tasa mensual.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.16 por ciento y los de servicios, 0.29 por ciento.

A tasa anual, el componente subyacente se ubicó en 4.19 por ciento, ligeramente por encima de la inflación general.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente descendió 1.65 por ciento.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 3.18 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, 1.67 por ciento, como resultado de los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 11 ciudades del País.

Entre los productos genéricos que más incidieron al alza en el INPC durante mayo de 2026 destacaron la papa y otros tubérculos, con una variación mensual de 12.68 por ciento; la vivienda propia, con 0.31 por ciento; las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.51 por ciento, y el gas doméstico LP, con 2.04 por ciento.

En sentido contrario, la electricidad registró una baja mensual de 17.88 por ciento —la mayor incidencia negativa—, seguida por el tomate verde, con una caída de 28.73 por ciento, y el huevo, con una reducción de 4.92 por ciento.

El programa de tarifas eléctricas de temporada cálida inició su periodo de vigencia durante mayo en las siguientes ciudades: Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Ciudad Jiménez y Esperanza.

La reducción en las tarifas eléctricas fue el factor de mayor peso a la baja en la medición mensual del INPC.

A nivel regional, Hidalgo registró la mayor variación mensual entre las entidades federativas, con 0.55 por ciento, seguida de Yucatán con 0.35 por ciento y Jalisco con 0.32 por ciento.

En el otro extremo, Sinaloa presentó la caída más pronunciada, con -3.26 por ciento, seguida de Sonora con -2.88 por ciento y Baja California Sur con -1.69 por ciento.

A nivel de ciudades, San Andrés Tuxtla, Veracruz, encabezó los incrementos con 0.61 por ciento, mientras que Esperanza, Sonora, registró la mayor reducción, de -3.38 por ciento.

En lo que corresponde a la canasta de consumo mínimo, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo una variación mensual de -0.29 por ciento y de 4.02 por ciento a tasa anual en mayo de 2026, frente a incrementos de 0.29 y 4.37 por ciento registrados en igual periodo de 2025.

El INEGI publicará el siguiente reporte mensual del INPC el 9 de julio de 2026.