Inflación en México baja a 3.55% anual en primera quincena de junio 2026, nivel más bajo en casi dos años

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación quincenal negativa de 0.11 por ciento en la primera quincena de junio de 2026, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.55 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El INPC alcanzó un nivel de 145.274 puntos en el periodo analizado. El resultado contrasta de manera favorable con el desempeño registrado en la primera quincena de junio de 2025, cuando la variación quincenal fue de 0.10 por ciento al alza y la inflación anual se situó en 4.51 por ciento, lo que implica una reducción de casi un punto porcentual en términos anuales.

El componente subyacente del índice —que excluye bienes y servicios con alta volatilidad en sus precios, así como aquellos que no responden a condiciones de mercado— registró un incremento de 0.19 por ciento a tasa quincenal.

Al interior de este indicador, los precios de las mercancías avanzaron 0.11 por ciento, en tanto que los de servicios subieron 0.27 por ciento.

El componente no subyacente, por su parte, descendió 1.14 por ciento a tasa quincenal, impulsado principalmente por una caída de 5.24 por ciento en los precios de frutas y verduras.

Entre los productos genéricos con mayor incidencia al alza en el INPC durante la primera quincena de junio de 2026 destacaron el aguacate, con un incremento de 18.51 por ciento quincenal; el transporte aéreo, con 13.75 por ciento; los hoteles, con 8.73 por ciento; la papa y otros tubérculos, con 5.76 por ciento; y los servicios turísticos en paquete, con 4.07 por ciento.

En sentido contrario, los productos que más contribuyeron a la baja del índice fueron el chile poblano, con una caída de 28.33 por ciento quincenal; el jitomate, con 23.98 por ciento; el chile serrano, con 15.21 por ciento; la uva, con 14.59 por ciento; y el huevo, con 4.51 por ciento.

En materia geográfica, las entidades federativas con variación quincenal por encima del promedio nacional fueron Quintana Roo, con 0.31 por ciento; Aguascalientes, con 0.13 por ciento; Colima, con 0.12 por ciento; el Estado de México, con 0.09 por ciento; y San Luis Potosí, con 0.07 por ciento.

A nivel ciudad, Cancún, Quintana Roo encabezó las alzas con 0.40 por ciento, seguida de Esperanza, Sonora, y Saltillo, Coahuila, ambas con 0.27 por ciento; Tijuana, Baja California, con 0.23 por ciento; y Jacona, Michoacán, con 0.21 por ciento.

Las entidades con las mayores caídas en precios fueron Tlaxcala, con -0.68 por ciento; Puebla, con -0.63 por ciento; Hidalgo, con -0.50 por ciento; Nayarit, con -0.43 por ciento; y Guerrero, con -0.38 por ciento.

Entre las ciudades con mayor deflación quincenal sobresalieron Izúcar de Matamoros, Puebla, con -0.85 por ciento, y Acapulco de Juárez, Guerrero, con -0.77 por ciento; seguidas de Tlaxcala, Tlaxcala, con -0.68 por ciento; Puebla, Puebla, con -0.59 por ciento; y Córdoba, Veracruz, con -0.58 por ciento.

El INPC es la medida oficial que registra el cambio promedio en los precios de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. Su comportamiento sirve como referencia fundamental para la política monetaria del Banco de México, institución que ha mantenido un ciclo de recortes graduales a su tasa de interés de referencia en el contexto de una inflación que se acerca a su objetivo de 3 por ciento.