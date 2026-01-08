Inflación en México baja a 3.69% durante diciembre, el más bajo desde 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación de México cerró el mes de diciembre de 2025 en 3.69 por ciento anual, lo que representó el menor incremento de precios para un cierre de año desde diciembre de 2020, cuando el indicador se ubicó en 3.15 por ciento.

El dato sorprendió a los analistas del sector privado, quienes estimaban que la inflación se mantendría en 3.80 por ciento, según un sondeo de Reuters.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 143.042 puntos en diciembre de 2025, con un aumento mensual de 0.28 por ciento respecto a noviembre.

La cifra anual se desaceleró desde el 3.80 por ciento registrado en noviembre del mismo año.

Con este resultado, la inflación logró mantenerse dentro del rango objetivo del Banco de México, establecido en 3 por ciento con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual.

La inflación subyacente, considerada el mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina productos de alta volatilidad, cerró en diciembre a 4.33 por ciento anual, desde el 4.43 por ciento registrado en noviembre de 2025.

A su interior, los precios de las mercancías aumentaron 4.35 por ciento anual, mientras que los servicios se encarecieron 4.30 por ciento. En términos mensuales, el índice subyacente incrementó 0.41 por ciento.

El componente no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, registró una inflación anual de 1.61 por ciento en diciembre, menor al 1.73 por ciento de noviembre.

Los precios de los productos agropecuarios aumentaron apenas 0.88 por ciento anual, mientras que los energéticos y tarifas gubernamentales incrementaron 2.19 por ciento. A tasa mensual, el índice no subyacente disminuyó 0.16 por ciento.

Según el Inegi, los productos con mayor incidencia en el alza mensual de precios en diciembre de 2025 fueron el transporte aéreo, con un incremento de 19.89 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.83 por ciento; y tomate verde, con 27.01 por ciento.

Otros productos que registraron aumentos relevantes fueron la vivienda propia, con 0.18 por ciento; leche pasteurizada y fresca, con 1.54 por ciento; restaurantes y similares, con 0.45 por ciento; refrescos envasados, con 1.0 por ciento; vino de mesa, con 4.80 por ciento; servicios turísticos en paquete, con 5.23 por ciento; y autobús foráneo, con 2.14 por ciento.

Entre los productos que más se encarecieron a lo largo del año, el chile serrano lideró con un aumento de 64.4 por ciento; seguido del café tostado, cuyo precio se incrementó 27.6 por ciento; y el tomate verde, con un alza de 25.9 por ciento. Las chuletas, costillas y vísceras de res también registraron un incremento significativo de 19.3 por ciento durante la temporada navideña.

Por el contrario, los productos que dieron un respiro a las carteras de los consumidores fueron el huevo, con una disminución de 4.11 por ciento; pollo, con una caída de 1.30 por ciento; calabacita, con un descenso de 8.38 por ciento; papaya, con una reducción de 10.77 por ciento; detergentes, con 1.19 por ciento menos; chile serrano, con 6.90 por ciento a la baja; productos para el cabello, con 1.35 por ciento menos; otras verduras y legumbres, con 3.64 por ciento de disminución; plátanos, con 4.16 por ciento menos; y papa y otros tubérculos, con una caída de 2.69 por ciento.

El jitomate fue el producto que más se abarató en el periodo, con una reducción de 21.8 por ciento, seguido de la cebolla, cuyo precio bajó 21.5 por ciento, y la papa, con una caída de 21.2 por ciento.

La inflación presentó disparidades regionales. La Ciudad de México y su área metropolitana registraron la tasa anual más alta entre las siete regiones en las que el Inegi divide el País, con 4.4 por ciento.

En contraste, el noroeste fue la región donde la inflación estuvo más moderada, al registrar una tasa promedio de 3 por ciento en ciudades de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo, conformado por 170 productos y servicios, tuvo un alza mensual de 0.16 por ciento en diciembre de 2025 y de 3.75 por ciento a tasa anual. En el mismo periodo de 2024, este índice ascendió 0.33 y 3.80 por ciento, respectivamente.

Los servicios de alimentación fuera del hogar, especialmente loncherías, fondas, torterías y taquerías, mantuvieron una presión inflacionaria elevada durante todo 2025.

Según el Inegi, este rubro se mantuvo por encima de 8 por ciento anual, casi el doble de la inflación general del País.

En la primera quincena de diciembre, el incremento anual fue de 8.66 por ciento. Desde finales de 2021, los precios en estos establecimientos acumularon un aumento de 42.54 por ciento, reflejo de una presión persistente derivada del encarecimiento de insumos, costos logísticos y ajustes salariales que fueron trasladados al consumidor final.

El resultado de diciembre permitió que México cerrara el año 2025 con la menor inflación para un diciembre desde 2020.

En 2024, la inflación de diciembre fue de 4.21 por ciento; en 2023, de 4.66 por ciento; y en 2022, de 7.82 por ciento, el mayor nivel en 22 años para un fin de año.

La desaceleración inflacionaria reforzó las expectativas de que el Banco de México continuará con su ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia durante 2026.

En diciembre de 2025, la Junta de Gobierno de Banxico redujo en 25 puntos base la tasa de referencia, ubicándola en 7.00 por ciento.

El banco central informó que continúa esperando que la inflación general converja a la meta de 3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

Analistas de Citi Banamex mantuvieron sus estimaciones para la inflación general y subyacente al cierre de 2026 en 3.8 y 3.7 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, advirtió que la inflación subyacente se mantiene elevada, hilando 14 quincenas por encima de 4 por ciento, lo que representa un riesgo de repunte para el indicador general en el mediano y largo plazo.

Grupo Financiero Base estimó que la inflación cerrará el año 2026 en 4.1 por ciento.