Inflación en México llega al 3.75% en octubre, su nivel más alto desde mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de México avanzó a una tasa anual de 3.75 por ciento en octubre de 2026, desde el 3.45 por ciento registrado hasta septiembre de ese año.

El dato superó el 3.65 por ciento que anticipaban los analistas consultados por Reuters y se ubicó como el nivel más alto desde mayo de 2026.

El resultado representó el tercer incremento mensual consecutivo del indicador, aunque la tasa permaneció dentro del rango meta del Banco de México, fijado en 3 por ciento con un margen de variación de un punto porcentual.

La inflación subyacente, considerada una medida más precisa de la tendencia de los precios porque excluye los productos de mayor volatilidad, subió a 3.80 por ciento anual desde el 3.75 por ciento de septiembre de 2026 e interrumpió así una racha de ocho meses consecutivos de descensos.

Esa tasa también rebasó el 3.78 por ciento previsto y se mantuvo dentro del intervalo de tolerancia del banco central.

En su comparación mensual, los precios al consumidor crecieron 0.65 por ciento y el índice subyacente aumentó 0.34 por ciento, impulsado por un alza de 0.22 por ciento en los precios de las mercancías y de 0.44 por ciento en los de los servicios.

Los mayores aportes al alza provinieron de la electricidad, el transporte aéreo, el tomate y el gas doméstico LP.

En sentido contrario, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, la papa y otros tubérculos, y el limón ejercieron presión a la baja.

Los datos se publicaron una semana después de que Banxico sorprendiera al mercado con un recorte de 25 puntos básicos a su tasa clave de interés, para dejarla en 6.25 por ciento, frente a las expectativas de que la mantuviera sin cambios.

La decisión fue aprobada por mayoría de la Junta de Gobierno y, según el comunicado de la institución, el ajuste contribuiría a llevar la inflación hacia su meta y a enfrentar riesgos macroeconómicos externos.

En ese mismo documento, el banco central adelantó que prevé mantener la tasa en su nivel actual “por un tiempo prolongado”.

Las cifras de octubre de 2026 respaldaron esa orientación, según los especialistas consultados tras la publicación.

“Resulta complejo anticipar cómo interpretará el banco central estos datos, dado el claro sesgo expansivo de su Junta de Gobierno”, dijo William Jackson, economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics, quien agregó que “parece altamente improbable modifique su orientación futura para optar por nuevos recortes en las tasas de interés”.

Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, coincidió en que la institución sostendrá el nivel vigente.

“Seguimos esperando que Banco de México mantenga su tasa de política monetaria en un 6.25 por ciento en diciembre y a lo largo del primer semestre de 2027”, afirmó.