Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este lunes en un comunicado que en la primera quincena de noviembre de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento quincenal de 0.47 por ciento, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.61 por ciento. En el mismo documento, el Inegi indicó que el nivel del índice alcanzó 142.470 puntos.

En la primera quincena de noviembre de 2025, el índice de precios subyacente presentó un incremento de 0.04 por ciento quincenal y una variación anual de 4.32 por ciento, según el INEGI.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías aumentaron alrededor de 4.13 por ciento anual, mientras que los servicios se ubicaron cerca de 4.50 por ciento anual, respecto al mismo periodo de 2024.

En ese mismo periodo de la primera quincena de noviembre de 2025, el índice no subyacente registró un crecimiento de 1.93 por ciento quincenal y una variación anual de 1.29 por ciento, de acuerdo con el INEGI.

Dentro de este rubro, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron alrededor de 0.41 por ciento anual, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron aproximadamente 2.66 por ciento anual.

El Inegi destacó que uno de los genéricos con mayor incidencia al alza en la primera quincena de noviembre de 2025 fue la electricidad, cuyo precio se incrementó alrededor de 20.70 por ciento quincenal por la conclusión del programa de tarifas de temporada cálida en diversas ciudades.

En la misma quincena, también se registraron incrementos en transporte colectivo, transporte aéreo, servicios profesionales, restaurantes y similares, loncherías, fondas, taquerías y torterías, así como en jitomate y productos para el cabello.

En contraste, reportó disminuciones quincenales en varios genéricos durante la primera quincena de noviembre de 2025, entre ellos ron, vino de mesa, brandy, tequila, otros licores, aguacate, papa, televisores, pantalones para hombre y ropa de abrigo.

En el mismo comunicado, señaló que el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo una variación de 0.71 por ciento quincenal y un incremento anual de 3.69 por ciento en la primera quincena de noviembre de 2025.