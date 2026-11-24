El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual en México se ubicó en 3.96 por ciento durante la primera quincena de noviembre, por arriba del 3.92 por ciento que anticipaban los economistas consultados en una encuesta de Bloomberg y del 3.88 por ciento registrado en la segunda quincena de octubre.

La aceleración del índice general contrastó con el comportamiento de la inflación subyacente, que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía y que el Banco de México sigue de cerca.

En la primera quincena de noviembre de este año, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: la electricidad, el tomate, el tomate verde y el huevo, con incrementos en sus precios.

En contraste, la cebolla, el transporte aéreo y la calabacita disminuyeron sus precios.

Ese indicador se moderó a 3.68 por ciento anual, una cifra menor al 3.86 por ciento que proyectaban los especialistas y al 3.82 por ciento del periodo inmediato anterior.

Ambos resultados se publicaron mientras la Junta de Gobierno del Banco de México enfrenta cuestionamientos por su más reciente ajuste a la tasa de interés, adoptado cuando la inflación general permanece cerca del límite superior de su rango de tolerancia.

El 5 de noviembre, Banxico redujo en 25 puntos base su tasa de referencia, para dejarla en 6.25 por ciento con efectos a partir del día 6 del mismo mes y año.

La decisión se tomó por tres votos a favor y dos en contra, en una votación que alimentó dudas respecto a si la autoridad monetaria relajó su política antes de que la inflación se encaminara con firmeza hacia el objetivo de 3 por ciento, que cuenta con un margen de tolerancia de más o menos un punto porcentual.