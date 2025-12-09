Inflación supera expectativas en noviembre y repunta a 3.8% anual

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación en México registró un incremento anual de 3.8 por ciento durante noviembre, cifra superior al 3.57 por ciento observado en octubre y por arriba de las previsiones del mercado.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza mensual de 0.66 por ciento, el mayor incremento en lo que va del año y la tasa más elevada para dicho mes desde 2021.

El aumento anual de precios superó la mediana de las expectativas de los analistas, que se ubicaba en 3.68 por ciento, e incluso rebasó el rango previsto, cuyo máximo estimado era de 3.79 por ciento, según una encuesta de Citi realizada a 31 instituciones financieras.

Entre los bienes y servicios que más incidieron al alza durante el penúltimo mes del año destacó la electricidad, con un incremento mensual de 20.70 por ciento derivado de la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada de verano.

Otros productos con aumentos significativos fueron el chile serrano, con 24.76 por ciento mensual; la calabacita, con 17.05 por ciento; el jitomate, con 14.34 por ciento; los servicios profesionales, con 10.93 por ciento; y el transporte colectivo, con 4.9 por ciento.

En contraparte, los productos que más contribuyeron a moderar el índice fueron el limón, con una contracción mensual de 7.46 por ciento; el aguacate, con 7.28 por ciento; el ron, con 5.43 por ciento; el vino de mesa, con 4.29 por ciento; la naranja, con 3.97 por ciento; la papa, con 3.68 por ciento; los plátanos, con 2.93 por ciento; el tequila, con 2.65 por ciento; y el frijol, con 1.28 por ciento.

La inflación subyacente, que mide los precios de bienes y servicios menos volátiles y marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.19 por ciento y alcanzó una tasa anual de 4.43 por ciento en noviembre, superior al 4.28 por ciento registrado en octubre.

Al interior de este índice, las mercancías tuvieron un retroceso mensual de 0.03 por ciento y un aumento anual de 4.43 por ciento, mientras que los servicios avanzaron 0.39 por ciento en el mes y 4.49 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El Índice de Precios no Subyacente registró un avance mensual de 2.28 por ciento y un alza anual de 1.73 por ciento, superior al 1.18 por ciento del mes previo.

Los productos agropecuarios observaron un incremento mensual de 1.43 por ciento, con lo que su tasa anual llegó a 1.73 por ciento.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno federal reportaron un alza de 2.97 por ciento en el mes y un aumento anual de 2.40 por ciento.

Asimismo, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios, tuvo una variación mensual de 0.85 por ciento y anual de 3.93 por ciento.