$!Influencers promueven al Mazatlán cultural, de sol y playa y de historias

Tras dos días de recorridos por diferentes puntos de la ciudad, los creadores de contenido conocieron algunos restaurantes, centros de hospedaje, el Faro de Mazatlán y Farolesa, además del Centro histórico. Este esfuerzo conjunto de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán en alianza con la Cámara Mexicana de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene un solo propósito de innovar en la difusión que el destino sinaloense puede capitalizar pese a las incidencias que presenta, pero que hay mucho más experiencias espectaculares por vivirlas y contarlas, expuso José Ramón Maguart, hotelero. “Se trata de que conozcan todas las novedades que hay. Van a estar visitando desde La Farolesa, el Centro Histórico, Shekina, la Mansión Pirata. Harán visitas de inspección a los hoteles, al Gran Acuario. Van a hacer transmisiones en vivo. Esto es un esfuerzo que lo estamos haciendo propiamente nosotros como asociación y la Canirac, y de alguna manera también preparando el presupuesto para el 2026”, abundó.





Con el recurso del tres por ciento al hospedaje, explicó José Ramón Manguart Sánchez se recurrió por primera vez a este Fam de creadores de contenido, que la gran mayoría no conocían Mazatlán, solo escucharon por mucho tiempo otras noticias del destino. El grupo de chicos creadores de contenidos como Frederick Kelly Martínez, Erika Luise, Kosegarten Garza, Luis Alfredo Melgosa Orozco, Ariadna Ramo Pérez y Víctor Hugo Pérez Cruz fueron invitados para potenciar el programa de Hashtags oficiales de Visitmazatlan.travel y el de la Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán, realizar Spoteos para fotos del Malecón, Letras de Mazatlán, Playa Cerritos y activaciones sorpresa de clases de mixología o taller de cocina sinaloense, como parte del itinerario.



