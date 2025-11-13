Inicia ‘El Buen Fin 2025’ con ofertas y promociones en miles de comercios

MÉXICO._ Una de las temporadas más esperadas del año, la edición 15 del Buen Fin 2025, arrancó en México este jueves 13 de noviembre con ofertas y promociones en diferentes sectores del País.

El Buen Fin impulsará a los productos nacionales con la estrategia de “Hecho en México”, en la que miles de comercios en todo el País ofrecen descuentos oficiales con el fin de incentivar las compras y beneficiar a la economía.

El Buen Fin 2025 es del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.



Sorteo El Buen Fin ¡Paga y gana!

Desde 2013, el Gobierno federal organiza el Sorteo El Buen Fin, con resultados positivos. Su propósito es impulsar el mercado interno y el empleo, así como incentivar el uso de pago con medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito) para favorecer la formalización de la economía, avanzar en la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.

Para participar se debe realizar una compra en comercios formales y registrados con una mínima compra de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes.

Para los comercios habrá un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Para los tarjetahabientes habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.

La fecha del sorteo será el próximo 5 de diciembre.

Para consultar si participas en el sorteo, es del 28 de noviembre al 5 de diciembre.

Para consultar si ganaste lo puedes hacer a partir del 8 de diciembre.

El pago de los premios se realizará antes del 6 de enero de 2026.