Inicia El Buen Fin 2026 este viernes; proyectan derrama de $235 mil millones

Con una proyección de 235 mil millones de pesos, un 7.3 por ciento más que en 2025 en derrama económica, inicia El Buen Fin 2026 este viernes 13 y finaliza el martes 17 de noviembre.

De acuerdo a información de Concanaco Servitur, son 200 mil negocios en todo el País que conectarán en la app oficial con los consumidores.

Se prevé 186 mil millones de pesos de derrama económica en tiendas físicas, es decir, un 79 por ciento; y 49 mil millones de pesos en comercio electrónico.

Las categorías más buscadas son moda con un 38 por ciento, electrónicos con 30 por ciento, belleza con 27 por ciento, electrodomésticos con 24 por ciento, y celulares con 21 por ciento.

El Sistema de Administración Tributaria suma un sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos para consumidores y comercios.



Esperan en Mazatlán derrama económica de $1,377 millones

El pasado jueves 5 de noviembre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán llamó a aprovechar El Buen Fin 2026 para impulsar el consumo local y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Informó que tienen una expectativa de derrama económica de mil 377 millones de pesos, casi 5 por ciento más que el año pasado.

Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de Canaco Servytur en Mazatlán, señaló ese día en conferencia de prensa que, durante dicha jornada comercial, los consumidores podrán encontrar descuentos desde un 5 hasta un 50 por ciento, además de opciones de meses sin intereses en establecimientos participantes.

“El Buen Fin no es solo una temporada de descuentos, es una oportunidad para reactivar la economía, fortalecer a los negocios locales y apoyar a las familias mexicanas”, comentó.