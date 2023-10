MAZATLÁN._. Con la llegada del crucero Navigator of the Seas, procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con 3 mil 760 pasajeros a bordo, el pasado lunes 2 de octubre inició la temporada alta de arribos de cruceros turísticos a Mazatlán, informó la Secretaria de Turismo, Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que en lo que va del año, arribaron a este puerto 94 cruceros turísticos, con más de 323 mil pasajeros, provocando una derrama económica de más de 396 millones de pesos en beneficio de los habitantes de la región sur de Sinaloa.

De acuerdo a la programación de arribos de cruceros, el lunes 2 de octubre arribó el crucero turístico Navigator of the Seas, los martes 17, 24 y 31 está programado que lleguen el crucero Discovery Princess, y el Carnival Panorama también el 31; los miércoles 4, 11 y 25 el Carnival Panorama: mientras que el jueves 19 y 26 el Navigator of the Seas.

De acuerdo a un comunicado, Palacios Domínguez explicó que los visitantes navieros gustan de hacer tours por los diferentes sitios atractivos de la ciudad y otros más lo efectúan por la zona rural; además de realizar paseos por los Pueblos Señoriales de Concordia y Copala, entre otros.

Lo anterior, externó, es un ejemplo evidente de que las empresas navieras confían en Sinaloa al mantener sus recorridos a este puerto, aumentando además el número de llegadas.

Palacios Domínguez comentó que, de acuerdo con las instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, se mantiene una constante comunicación con los directivos de esas compañías, para que consideren el puerto de Topolobampo como un punto marítimo al que dirijan sus embarcaciones y lo tomen en cuenta como un lugar agradable y conveniente para el arribo de sus cruceros.

De hecho, manifestó, ésta será una de las tareas a realizar en la convención anual de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) que se celebrará en esta ciudad del 7 al 10 de noviembre, y que reunirá a 23 empresas navieras de cruceros y más de 600 asistentes entre directivos, ejecutivos de navieras, así como representantes gubernamentales.