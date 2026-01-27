$!Inician actividades en Dubái para promover campo sinaloense en Expo Gulfood 2026

En esta ocasión, la comitiva de productores y comercializadores, respaldada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, busca colocar una cosecha de aproximadamente 70 mil toneladas de garbanzo en el mercado del medio oriente, que ya ubica al grano sinaloense, como un producto premium.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, se encuentra atendiendo potenciales compradores en la Expo Gulfood Dubái 2026, en donde Sinaloa participa por segunda ocasión en esta feria de alimentos que es la más grande del mundo.

En base a la experiencia registrada el año pasado, Bello Esquivel considera que en esta ocasión de nueva cuenta podrían superar las expectativas, tomando en cuenta que en esta ocasión apenas sí será cosechada un tercio de la producción, en referencia al ciclo anterior.

En 2025 se tuvo una producción récord de 180 mil toneladas de garbanzo sinaloense, mismas que fueron comercializadas en el medio oriente, después de haber sostenido una reunión con productores y comercializadores sinaloenses que, respaldados por el gobierno estatal, ofertaron su producto con beneficios positivos para el campo sinaloense.

Esta Feria Mundial de Alimentos se realizará del lunes 26 al viernes 30 de enero, a la que acudió Bello Esquivel con agricultores y productores sinaloenses para posicionar el grano.

Esta Expo sirve para fijar el precio del garbanzo, toda vez que tiene lugar antes de la cosecha de este cultivo tanto en México, como en la India, y de otros países donde se produce el garbanzo con calidad de exportación.