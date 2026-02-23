Iniciará en abril construcción de Mexinol en Topolobampo; será la planta de metanol más grande del mundo

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció durante su conferencia Semanera que en el próximo mes de abril darán inicio los trabajos de construcción de la planta Mexinol en el puerto de Topolobampo.

De acuerdo con el Mandatario estatal, este complejo industrial dedicado a la producción de metanol está proyectado para ser el más grande del mundo en su tipo.

“Por eso se dio a conocer esta inversión en una feria en Dubái, a través del entonces embajador Salazar, donde se informó que había inversionistas interesados en instalar esta empresa en Sinaloa, la cual será la más grande del mundo en esta materia”, subrayó.

El Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, destacó que el proyecto representa un avance significativo en el proceso de industrialización de Sinaloa, el cual es una prioridad dentro del Plan Estatal de Desarrollo.

“En este proyecto se invertirán alrededor de 3 mil 300 millones de dólares y se prevé la generación de aproximadamente 4 mil 500 empleos directos e indirectos. Se trata de una obra en la que participan inversionistas de Estados Unidos con socios locales, así como cinco países: Italia, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y Japón, aportando financiamiento, tecnología y mercado”, explicó.

Resaltó que, tras su anuncio inicial en diciembre de 2023, la gestión estatal logró agilizar los procesos para que la construcción comience este mismo año.

Para garantizar la operación de la planta, las autoridades informaron que ya se ha formalizado un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, el cual asegura el suministro de gas natural necesario para los procesos de Mexinol.

Asimismo, se subrayó que la producción de metanol se realizará bajo los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, con el firme objetivo de descarbonizar la producción y fomentar un modelo de desarrollo sostenible a escala global.

La llegada de Mexinol a Topolobampo se perfila como una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad económica de Sinaloa a largo plazo.

Según las autoridades, el proyecto se enmarca en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, lo que se espera derive en una importante derrama económica para las empresas locales y la creación de nuevas fuentes de empleo para la población sinaloense.