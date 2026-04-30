$!Inmortaliza Lotería Nacional medio siglo del Tianguis Turístico con billete conmemorativo

ACAPULCO._ Como un símbolo de memoria, identidad y proyección, fue develado el billete conmemorativo del Sorteo Superior Número 2883 de la Lotería Nacional Mexicana, en el Tianguis Turístico México 2026 que se celebró en Acapulco, como una pieza que reconoce las cinco décadas de historia de este encuentro que ha marcado el rumbo del turismo en México. Durante el descubrimiento de este billete emitido por la Lotería Nacional, se pudo apreciar la incorporación de elementos gráficos alusivos al 50 aniversario del Tianguis Turístico, así como imágenes de las playas de Acapulco, recordando el origen de este evento que, a lo largo de medio siglo, ha impulsado la proyección de México en mercados internacionales.

La ceremonia que tuvo lugar en este destino emblemático, estuvo encabezada por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, quien estuvo acompañada por la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora y el Secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñonez Orozco. Durante su intervención, Salomón Vibaldo expresó que esta emisión conmemorativa representa mucho más que un acto protocolario al constituirse como un reconocimiento tangible a la evolución del turismo nacional, al ser el Tianguis Turístico un espacio donde converge talento, inversión y oportunidades. “Este acto trasciende una revelación, pues representa el reconocimiento a una de las iniciativas más importantes del turismo nacional como lo son 50 años del Tianguis Turístico. Cinco décadas que comenzaron en un lugar que reunía todo para hacerlo posible, como lo es Acapulco”, comentó. “Este sorteo reconoce a quienes han hecho posible esta historia y reafirma el rumbo de una nación que se transforma desde su gente, porque detrás del turismo hay miles de historias de esfuerzo, vocación, servicio y orgullo”, añadió.

Salomón Vibaldo informó que el Sorteo Superior número 2883 se celebrará el 22 de mayo del 2026, con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos, con la emisión de 2.4 millones de “cachitos” que llevarán el mensaje conmemorativo a cada rincón del País. La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el trabajo coordinado entre instituciones para hacer de este Tianguis Turístico una edición significativa, destacando la colaboración con la Lotería Nacional como una estrategia efectiva de promoción. “Este billete deja una huella y se convierte en una ventana a la bahía más bonita del mundo, la de Acapulco. Aquí empezó el viaje, hace 50 años, cuando los primeros turisteros llegaron a vender entre ellos y hoy es un evento que evoluciona año con año”, declaró. “Este Tianguis también es resultado del trabajo conjunto de quienes han dejado huella en el sector turístico”, agregó. El Secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñonez Orozco, destacó que la conmemoración es emblemática y como la emisión de este billete permitirá dejar constancia permanente de la relevancia del Tianguis en la historia del turismo en México.