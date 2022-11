Innovar ante la crisis, el caso de Bakery Roll del chef Nacho Reyes durante la pandemia

Innovar durante la tempestad, llámese pandemia, crisis económica o competencia en el mercado, es la clave para sobrevivir, explicó el chef Nacho Reyes a decenas de estudiantes de gastronomía durante su presentación en el evento El Pan y sus Antojos.

Acompañado del mensaje, el chef Reyes puso de ejemplo el caso de su restaurante, Trapiche Bistro, el cual se vio seriamente afectado durante la pandemia por el cierre total de establecimientos no esenciales y la nula circulación de peatones y automovilistas.

Para pasar esa difícil situación donde el restaurante Trapiche Bistro estaba a punto de cerrar, Nacho Reyes, por necesidad, tomó la decisión de innovar, de crear nuevos productos y atender a otro mercado ampliando la cartera de clientes.

Después de muchos intentos y fracasos, prueba y error y echar a perder, surgieron los Roles de Canela Nixsi Bakery Roll, con una presentación y sabor diferentes a los del mercado, diferentes desde la base, desde la maza, la cual es completamente artesanal.

“Ya teníamos los postres, tenía un postre en un rol y si hago un pay de limón y le pongo un rol, tengo un strudel roll y si agarro un cheesecake, yo me reía, solo ya entendía el concepto, decían toda la gente vende roles. Yo no quiero vender solamente yo quiero vender algo que me identifique, que la gente vaya a buscarme, que vengan a buscar ese rol porque tiene algo diferente a todos los demás roles”, relató Nacho Reyes.

Luego de una crisis en la que el restaurante estaba a punto de cerrar porque las ventas habían caído drásticamente, con la creación del Bakery Roll las ventas subieron exponencialmente, alcanzando ventas de más de 200 piezas al día.

“Vendía 200 roles a 60 pesos cada uno, y ya estaba por cerrar el restaurante, hoy en día el restaurante trapiche maneja roles y el 30 por ciento de la gente que llega a desayunar que son 150, se come un rol”, comentó Nacho Reyes.

“Los fracasos me hicieron trabajar cinco veces más y desarrollar un potencial que yo no sabía que tenía”.

El Chef Nacho Reyes exhortó a los jóvenes y emprendedores a innovar, a que el miedo no sea un limitante sino un impulso a experimentar, a confiar y crear productos nuevos.

“Hay que experimentar con ganas, hay que experimentar con miedo o sin miedo, pero siempre tratando de dar lo mejor de uno”, concluyó.