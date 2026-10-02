Inseguridad e incertidumbre frenan intención de inversión entre empresarios, advierte Coparmex

MAZATLÁN._ Solamente 2 de cada 10 socios encuestados por la Confederación Patronal de la República Mexicana manifestaron intención de invertir en México durante 2026, un panorama que refleja la cautela del sector empresarial ante la incertidumbre sobre el Estado de Derecho, la inseguridad y la disponibilidad de energía para desarrollar nuevos proyectos, señaló Yudith Verónica Estrada Osuna.

La presidenta de Coparmex en Mazatlán señaló que la organización realiza una encuesta a nivel nacional entre sus socios para conocer sus perspectivas de inversión y que, de acuerdo con los resultados que presentó, la disposición a invertir disminuyó durante este año, tendencia que se maneja de manera similiar en el puerto y Sinaloa.

“Nosotros en Coparmex hacemos una encuesta a nivel nacional a nuestros socios y la realidad es que la intención de inversión para 2026 bajó. Solamente dos personas de cada 10 entrevistadas dijeron que tenían la intención de invertir en México. El resto dijeron que no”, comentó.

La dirigente empresarial señaló que estos resultados muestran que la mayoría de los empresarios consultados está tomando con precaución las decisiones relacionadas con la inversión, en un entorno donde persisten factores que generan incertidumbre.

“Eso te habla de que la mayoría de los inversionistas están siendo precavidos para tomar decisiones de inversión”, declaró.

En lo que respecta al comportamiento de este indicador, mencionó que la tendencia nacional se mantiene en una proporción de entre 2 y 2.5 personas de cada 10 con intención de invertir.

Entre los principales motivos de la cautela empresarial identificó la incertidumbre en torno al Estado de Derecho y las condiciones de inseguridad que se viven en el País.

“La causa de la incertidumbre que tienen ellos, obviamente por el Estado de Derecho, la parte de la inseguridad también que se está viviendo”, dijo.

A estos factores agregó la disponibilidad de energía, al advertir que contar con suministro suficiente también es una condición que los empresarios consideran al evaluar la llegada de inversiones.

“También sale mucho la parte de no contar con las energías suficientes para poder traer inversiones”, expresó.

De acuerdo con lo expuesto por Estrada Osuna, estos elementos influyen en la disposición de los inversionistas para comprometer recursos, por lo que la intención de desarrollar proyectos se mantiene limitada entre los empresarios encuestados.



En Mazatlán, inversión inmobiliaria se mantiene contenida

Sobre el panorama en Mazatlán, la presidenta de Coparmex mencionó que la Secretaría de Turismo ha informado de proyectos hoteleros para el destino, aunque señaló que la inversión en desarrollos inmobiliarios se encuentra contenida.

En este sentido, planteó un comportamiento distinto entre los proyectos hoteleros anunciados y la actividad de los desarrollos inmobiliarios, donde reconoció una inversión moderada.

“En Mazatlán hay inversiones que las han mencionado desde la Secretaría de Turismo, que hay proyectos hoteleros”, manifestó.

Sobre la procedencia de los recursos, la dirigente empresarial indicó que se habla de proyectos de inversionistas externos, pero que los que actualmente están presentes corresponden a empresarios de la región.

“Se habla de proyectos que vienen de fuera, pero ahorita los que están, los proyectos son de aquí de la región”, mencionó.

De esta forma, Estrada Osuna detalló que los proyectos hoteleros mencionados para Mazatlán se mantienen dentro de un escenario en el que, según Coparmex, los empresarios evalúan con cautela las condiciones de seguridad, certidumbre y suministro energético antes de tomar nuevas decisiones de inversión.