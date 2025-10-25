$!Inseguridad frena ventas de vivienda residencial en Culiacán: AISIN

CULIACÁN._ La venta de vivienda residencial ha mostrado una desaceleración en Culiacán, derivada de la inseguridad que influye en el mercado inmobiliario, sin embargo, la vivienda social y media se mantiene con buenos niveles de comercialización, aseguró la Asociación de Inmobiliarios de Sinaloa.

El presidente del organismo, Julio César Ruiz, explicó que el mercado está segmentado en tres niveles: social, medio y residencial. En ese sentido, negó que el sector haya caído hasta un 80 por ciento, como se ha difundido en notas periodísticas.

“No es cierto que hemos decrecido en un 80 por ciento porque la vivienda social y la vivienda... media, hablando un poquito de números para que se den una idea: una propiedad cuyo valor es de un millón de pesos, sinceramente ni una semana nos dura en el inventario cuando ya la vendimos. Una propiedad de 2.5 [millones de pesos] para abajo traemos un promedio aproximado entre dos y tres meses, ¿y qué significa? Que estamos operando a como operamos atrás, un año atrás”, dijo.

“Pero en la vivienda residencial, ahí sí notamos un bajón, estamos muy lentos en el desplazamiento de este tipo de vivienda la residencial”.