$!Inseguridad frena ventas de vivienda residencial en Culiacán: AISIN

CULIACÁN._ La venta de vivienda residencial ha mostrado una desaceleración en Culiacán, derivada de la inseguridad que influye en el mercado inmobiliario, sin embargo, la vivienda social y media se mantiene con buenos niveles de comercialización, aseguró la Asociación de Inmobiliarios de Sinaloa.
El presidente del organismo, Julio César Ruiz, explicó que el mercado está segmentado en tres niveles: social, medio y residencial. En ese sentido, negó que el sector haya caído hasta un 80 por ciento, como se ha difundido en notas periodísticas.
“No es cierto que hemos decrecido en un 80 por ciento porque la vivienda social y la vivienda... media, hablando un poquito de números para que se den una idea: una propiedad cuyo valor es de un millón de pesos, sinceramente ni una semana nos dura en el inventario cuando ya la vendimos. Una propiedad de 2.5 [millones de pesos] para abajo traemos un promedio aproximado entre dos y tres meses, ¿y qué significa? Que estamos operando a como operamos atrás, un año atrás”, dijo.
“Pero en la vivienda residencial, ahí sí notamos un bajón, estamos muy lentos en el desplazamiento de este tipo de vivienda la residencial”.
Daniel Félix Terán, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en Culiacán, precisó que la producción de nuevas propiedades mantiene su costo, que dependen de insumos como acero y concreto a nivel nacional.
Indicó que la única variable que puede permitir ajustes de precio es el costo de la tierra.
Además, explicó que las bajas ventas en vivienda nueva se deben a varios factores: movilidad de los compradores, criterios de riesgo de la banca y la incertidumbre general por la situación de seguridad.
“El registro de que tres personas de esas 10 es porque tres están dejando la ciudad, otras tres es porque se están desperfilando la banca y las instituciones financieras juegan un rol muy importante”, detalló Félix Terán.
“Y el 40 por ciento restante es por la incertidumbre que les comentaba hace un momento, es decir, probablemente yo tengo mi empleo y me está yendo bien, a pesar de la situación, me alcanza para comprar la casa, pero me espero, porque no sé qué va a pasar mañana”.
En contraste, indicó, la vivienda usada presenta ofertas con descuentos motivados por la urgencia de los propietarios de vender rápidamente, aunque esto ha generado la percepción de una caída generalizada de precios.
“Como ustedes lo ven, ‘n’ cantidad de letreros de ‘Se vende’ en la ciudad y que con el afán de deshacerme ya de la vivienda, si por ejemplificar con números, no, si la estoy vendiendo en 2 [millones] y de repente dices, ‘oye, traigo un cliente que dice que te da unos 700 [mil], agárralos, pero ya véndela’”.