$!Inseguridad se construyó en omisión de autoridad y sociedad: Clouthier

“¿Quiénes son los que se deben estar escondiendo? ¿Quiénes son los que deben estar huyendo ¿quiénes son los que deben estar replegados? La respuesta la tenemos nosotros, y nosotros cedemos el paso, esto es como en la política. Decía mi padre ‘en la política no hay espacios vacíos’, en el ejercicio del poder tampoco”, manifestó.

Agregó que actores como los medios de comunicación, organismos ciudadanos y gremiales, así como el Poder Legislativo, deben fungir como los garantes de que el Ejecutivo provea de un entorno adecuado para el desarrollo de actividades, ya que en los tiempos actuales se ha acentuado las prácticas de populismo por el Gobierno.

Sobre ello, enfatizó que es necesario mantener a estos reforzados para su correcto funcionamiento.

“No podemos enfocarnos en construir un País mejor si estos órganos encargados de la vigilancia no hacen su trabajo o están debilitados, porque entonces ¿quién?”

“El País está, entre otras, como está porque la gente en lugar de exigirle al Gobierno, le aplaude, y eso no tiene remedio, así no se puede, no puede haber mejoras sin exigencias”, apuntó Manuel Clouthier.

Añadió que los organismos y gremios han de enfocarse en trabajar de manera colaborativa para construir un Estado sólido.

“¿Qué País queremos en lo político? ¿Qué País queremos en lo social? ¿Qué País queremos en lo económico? ¿Qué País queremos en el Estado de Derecho?”.

“¿Cómo vamos a dirigir al País a un rumbo que no sabemos nosotros a dónde lo queremos?”, reflexionó.