Inversión extranjera en Sinaloa se mantiene pese a acusación de EU contra Rocha: Feliciano Castro

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que la inversión extranjera directa en Sinaloa se mantiene sin afectaciones, pese a los señalamientos realizados desde Estados Unidos hacia funcionarios y actores políticos del estado, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Entrevistado sobre la expectativa internacional y una posible repercusión en la llegada de capital extranjero, afirmó que los grandes inversionistas continúan viendo a Sinaloa como un destino atractivo para sus proyectos.

Como ejemplo, mencionó la planta de metanol Mexinol, cuya inversión ronda los 3 mil 300 millones de dólares y que continúa firme.

“Mexinol es una empresa que no contamina, no toma agua del mar, no arroja agua al mar. Al contrario, va a instalar una planta tratadora de aguas negras y va a tratar las aguas residuales de la ciudad de Los Mochis”, expresó.

Añadió que la planta funcionará con gas natural, por lo que, sostuvo, tampoco representará contaminación al aire.

“Estoy citando solo un caso, la inversión extranjera se mantiene sin ningún problema de manera inalterada”, reiteró.



La consulta de Mexinol

La construcción de la planta de metanol en Topolobampo, Mexinol, ha provocado una serie de manifestaciones contra la misma pues pobladores de la región aseguran que atentará contra el medio ambiente y comprometerá los recursos naturales de la región.

Ante estas manifestaciones el Gobernador con licencia, Rocha Moya, había prometido realizar gestiones con Gobierno federal para realizar una consulta ciudadana y conocer la opinión de las personas que residen en la zona.

Sobre la posibilidad de que continúe la consulta ciudadana que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, prometió gestionar antes de separarse del cargo, Castro Meléndrez señaló que cualquier eventual consulta deberá realizarse conforme a derecho y atendiendo lo que establece la ley.

“El Gobierno del Estado de Sinaloa se mantiene estable sin ningún problema”, afirmó.