Inversión Extranjera nueva subió 218%, afirma Ebrard

El Secretario de Economía Marcelo Ebrard, informó que las nuevas inversiones de capital extranjero en México crecieron 218 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el incremento equivale a 4 mil 503 millones de dólares adicionales.

“¿Qué es lo que más crece? Nuevas inversiones, pasan de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares. Nuevas inversiones en el País, o sea que no son reinversiones sino inversiones nuevas”, dijo.

El funcionario federal reportó un aumento de 15 por ciento en la Inversión Extranjera Directa total frente al mismo periodo de 2024.

“Vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares (...) si lo comparamos con 2024, creció 15 por ciento”, señaló.

También afirmó que, en el último trimestre, México alcanzará un nivel histórico de inversión extranjera en este 2025.

Señaló que la IED acumulada entre 2018 y 2025 muestra una trayectoria sostenida.

“Ha crecido casi 70 por ciento, es un crecimiento constante”, expuso.

Afirmó que el comportamiento de la inversión refleja decisiones favorables hacia el país.

“Los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción”, señaló.

Comentó que la tendencia de inversión mantiene un ritmo de crecimiento positivo.

Informó que las exportaciones continúan al alza pese al entorno comercial reciente.

“México sigue creciendo en su ritmo de exportación exterior”, indicó.

Señaló que la trayectoria de exportaciones se mantiene al alza desde 2020.

Asimismo, reiteró que México será sede del foro APEC en 2028.