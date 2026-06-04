Inversión fija acumula dos años con caídas y registra su mayor baja en maquinaria en seis años

La Inversión Fija Bruta en México contabilizó una caída de 2.97 por ciento en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando dos años consecutivos con decrementos a tasa anual, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicadas este jueves.

El componente de maquinaria y equipo registró su mayor descalabro en seis años, con una contracción de 6.50 por ciento anual en los primeros tres meses del año, afectado tanto por el rubro nacional como por el importado.

La inversión en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 10.26 por ciento y la de origen importado descendió 4.15 por ciento, con las bajas en equipo de transporte como factor determinante en ambos casos.

El retroceso de 2.97 por ciento en el primer trimestre de 2026 contrasta con el descalabro de 5.99 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025, lo que indica una desaceleración en el ritmo de la caída, aunque la tendencia negativa se mantiene por segundo año consecutivo.

En términos anuales, la IFB acumuló 19 meses con variaciones en contra al cierre de marzo de 2026.

Por tipo de comprador, la inversión privada reportó una merma anual de 4.42 por ciento en el primer trimestre del año, mientras que la pública registró un incremento de 6.60 por ciento, recuperándose del desplome de 21.54 por ciento que había sufrido en el mismo lapso de 2025.

En términos mensuales, la IFB total mostró una señal de recuperación al crecer 0.39 por ciento en marzo de 2026, impulsada por un repunte de 3.10 por ciento en maquinaria y equipo, que compensó una reducción de 2.38 por ciento en construcción.

Dentro de la construcción, el segmento residencial cayó 5.37 por ciento mensual, en tanto que el no residencial avanzó 0.42 por ciento.

En el comparativo mensual, la maquinaria y equipo importado creció 3.31 por ciento en marzo y la nacional 1.77 por ciento, ambas revertiendo las bajas registradas en febrero. Por tipo de comprador, la IFB pública se elevó 1.29 por ciento en el mes y la privada 0.43 por ciento.

Sin embargo, en la comparación anual de marzo, la IFB cedió 3.13 por ciento respecto al tercer mes de 2025, con contracciones en maquinaria y equipo nacional de 7.25 por ciento, en el rubro importado de 1.57 por ciento y en construcción de 3.22 por ciento.