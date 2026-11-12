$!Inversión local, primer paso para atraer capital a la Región Mar de Cortés

LOS CABOS._ Los empresarios de la Región Mar de Cortés deben invertir en proyectos locales para generar confianza entre inversionistas externos, planteó Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador y socio director de IGNIA, durante el Summit 2026 de Foro Mar de Cortés. En el conversatorio Qué necesita la región para atraer inversión y desarrollo, representantes del sector empresarial y académico también abordaron la necesidad de mejorar la planeación de las ciudades y la conectividad aérea.

“Es muy difícil que alguien fuera de la Región del Mar de Cortés invierta si los de la región no confían en el lugar. Para hacer cosas que tengan realmente impacto se requieren cantidades y capital importante”, señaló Rodríguez Arregui. El empresario propuso que los capitales locales impulsen proyectos capaces de atraer a otros inversionistas. Entre las oportunidades identificó los servicios de salud para personas adultas mayores procedentes de Estados Unidos, aunque advirtió que las limitaciones de cobertura médica estadounidense en México dificultan el desarrollo de ese mercado.



Ciudades preparadas para crecer José Antonio Torre Medina, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, señaló que atraer inversiones también requiere ciudades con vivienda, servicios y oportunidades cercanas a sus habitantes. Propuso que las universidades desarrollen estrategias con visión territorial y que gobiernos, empresas y sociedad participen en su ejecución. “Las ciudades son tan importantes para todas y todos nosotros, que no podemos delegárselo solamente a las autoridades; necesitamos llevar un proceso de participación activa en la gestión de las ciudades, porque ahí está el futuro”, sostuvo.