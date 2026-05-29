Inversión productiva en Sinaloa se mantiene firme, asegura Secretario de Economía

MAZATLÁN._ La inversión productiva en Sinaloa se desarrolla de manera estable y los principales proyectos estratégicos mantienen sus avances sin afectaciones, aseguró el Secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Meléndrez.

Durante su reciente visita a Mazatlán, el funcionario afirmó que tanto la inversión privada como la inversión extranjera directa siguen registrando buenos indicadores en la entidad.

Castro Meléndrez habló además sobre el comportamiento de la economía sinaloense y las inversiones públicas y privadas a mitad del año, particularmente en el contexto de cambios recientes dentro del Ejecutivo estatal.

En este sentido, aseguró que el funcionamiento institucional del Gobierno del Estado se mantiene con normalidad y que esto ha permitido conservar estabilidad en materia económica y de inversiones.

“Primero hay que decir que el Gobierno del Estado de Sinaloa se mantiene funcionando. Y en esa perspectiva, las variables de la inversión productiva igualmente”, declaró.

El titular de Economía indicó que uno de los aspectos más relevantes es que la inversión extranjera directa en Sinaloa no ha registrado afectaciones, especialmente en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo industrial y energético de la entidad.

Destacó el desarrollo del polo industrial ubicado en el norte del estado, particularmente en la zona de Topolobampo, donde actualmente se concentran importantes inversiones relacionadas con infraestructura y energía.

Además, Castro Meléndrez detalló que incluso los trabajos de construcción relacionados con este proyecto avanzan, ya que las naves industriales presentan actualmente niveles importantes de progreso.

“Primero, hay que señalar que la inversión extranjera directa en Sinaloa se mantiene invariable, sin ningún problema. De tal suerte que si hablamos del norte de Sinaloa, donde está enclavado el polo de desarrollo, en Topolobampo se mantiene la inversión, es más, la construcción de las naves ya está entre un 70 y 80 por ciento”, declaró.

El funcionario también se refirió al proyecto de Mexinol, uno de los desarrollos industriales de mayor relevancia anunciados para Sinaloa, y aseguró que la inversión prevista continúa sin modificaciones.

Asimismo, informó que otro de los proyectos que siguen vigentes es la inversión de una empresa española enfocada en la producción de hidrógeno verde en el municipio de El Fuerte.

“El día de ayer incluso se llevó a cabo una reunión ellos y la inversión que tiene prevista una empresa española para producir hidrógeno verde en el fuerte, con una inversión de mil 100 millones de dólares, también se mantiene. Ya tienen en sus manos la manifestación de impacto ambiental”.

Castro Meléndrez indicó que estos proyectos representan parte de las inversiones estratégicas que actualmente se desarrollan en Sinaloa y que permiten fortalecer sectores relacionados con energía, industria y desarrollo tecnológico.

En cuanto al comportamiento general de la economía estatal, el Secretario de Economía compartió cifras relacionadas con la inversión privada y extranjera acumulada en la entidad durante los últimos años, con un balance de 128 millones de pesos.

Además, señaló que la inversión extranjera directa asciende aproximadamente a mil 600 millones de dólares.

El funcionario reiteró que estos indicadores reflejan confianza por parte de inversionistas y empresas en el potencial económico de Sinaloa, así como en la continuidad de los proyectos estratégicos impulsados en distintas regiones del estado.

Finalmente, Castro Meléndrez sostuvo que el mantenimiento de estas inversiones representa una oportunidad para generar desarrollo económico, infraestructura y empleo en la entidad.