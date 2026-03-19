Inversiones mineras por 2 mil 300 mdd dependen de mejorar la seguridad en Sinaloa

MAZATLÁN._ Más de 2 mil 300 millones de dólares en inversiones mineras proyectadas para Sinaloa dependen de que mejoren las condiciones de seguridad en la entidad, particularmente en las zonas serranas.

Así lo advirtieron representantes del sector durante el tercer y último día del Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, donde se presentó el proyecto “Magistral”, de la empresa Minera Real de Cosalá, como un caso de éxito, así como sus planes de expansión ante el auge del cobre en el mercado.

Ventura Rodríguez Flores, propietario de Minera Real de Cosalá, S.A. de C.V., explicó que la empresa ha operado durante más de dos décadas en ese municipio, donde extrae metales industriales y preciosos como plata, oro, plomo, zinc, cobre e hierro, con una capacidad de procesamiento cercana a las 650 toneladas diarias.

No obstante, reconoció que en los últimos años han enfrentado problemas de inseguridad que limitan su crecimiento, a pesar de ser una de las minas más importantes y generadoras de empleos de casi la mitad de la comunidad.

“Ahorita que se está impulsando en el discurso político a la actividad minera en la entidad para que resurja de nueva cuenta, no hay esas condiciones (de seguridad) actualmente. Claro que todo tenemos que hacerlo con precaución, ¿verdad? Pedimos únicamente el apoyo en la zona de la localidad”, señaló.

El propietario añadió que actualmente el respaldo en materia de seguridad es insuficiente para el desarrollo de nuevos proyectos.

“Pues únicamente el apoyo, el apoyo en la localidad y en lo que es la operación al proyecto de exploración. Actualmente no lo hay”, sostuvo.

Durante el evento, Daniel Martínez Torres presentó los detalles del proyecto de exploración “Magistral”, ubicado a aproximadamente 2 kilómetros de Cosalá, cerca del poblado Los Pocitos, a una altitud de 644 metros sobre el nivel del mar.

Explicó que el objetivo es ampliar las reservas minerales, aprovechando el repunte en los precios, principalmente del cobre.

En esa misma zona se localizan otros proyectos mineros relevantes como “San Rafael”, “C120” y “Nuestra Señora”, donde existen yacimientos de rocas volcánicas, agregó.

Empresas del sector coincidieron en que, además del potencial geológico, es indispensable mejorar la seguridad en caminos y comunidades para mantener las operaciones y garantizar el crecimiento de la industria.

Como ejemplo, se mencionó el caso del proyecto “Pánuco”, de la empresa canadiense Vizla Silver Company, en Concordia, que ha sido afectado por la desaparición de 10 trabajadores.

Rodríguez Flores destacó que Minera Real de Cosalá genera alrededor de 250 empleos directos, lo que representa cerca de la mitad de la fuerza laboral de la comunidad, además de impulsar acciones sociales en beneficio de la población.

“Generamos 250 empleos, la mitad de los empleos del pueblo. Ahí estamos en eso, jalando más inversión para Cosalá... aparte del sustento diario de 250 familias, apoyamos con todo lo que es relacionado a las comunidades, ¿verdad? También ahí van nuestros apoyos. Ahí los generamos en las escuelas con pinturas, en las bardas, en las escuelas.... eso les beneficia a las familias que trabajan con nosotros.. ah, y arreglamos en los que son los caminos de terracería”, expuso.

Cosalá es considerado un distrito minero histórico, donde también operan compañías como Americas Gold and Silver Company, anteriormente Scorpy Mining, que desde 2016 trabaja en la mina San Rafael, con producción de plata, zinc y plomo de entre mil 400 y mil 500 toneladas diarias.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía de Sinaloa, de mejorar las condiciones, hay al menos cinco proyectos de mineras ubicadas para explorar y producir en municipios como Choix, Mocorito, Cosalá, Concordia y Rosario, que en conjunto representan una inversión estimada de 2 mil 345 millones de dólares.

El sector minero en la entidad genera actualmente más de 5 mil 140 empleos directos, además de miles de indirectos, y ha captado alrededor de 10 mil 100 millones de dólares en inversión entre noviembre de 2021 y diciembre de 2026.

A nivel nacional, la industria minera mantiene un papel estratégico. De acuerdo con datos del Inegi, existen más de 500 empresas con cerca de 25 mil concesiones, aunque la producción está concentrada en grandes compañías que dominan el 97 por ciento de los principales metales.

En conjunto, la inversión ha aumentado considerablemente durante la última década y actualmente ronda los 5 mil millones de dólares anuales.

El potencial geológico del País continúa atrayendo inversiones, con más de 280 empresas nacionales y extranjeras involucradas en proyectos de exploración, principalmente en los estados norteños de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Según la Dirección General de Desarrollo Minero, actualmente existen 347 proyectos mineros en México.

El Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 concluyó con más de 20 actividades, entre conferencias, paneles y encuentros de negocios, y una asistencia cercana a las 2 mil personas.