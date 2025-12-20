$!Invitan a aprovechar las promociones de la Segunda Feria de Seminuevos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una excelente oportunidad para quienes buscan estrenar auto, con precios accesibles y múltiples facilidades, se presenta este sábado y domingo con la celebración de la Segunda Feria de Seminuevos en Mazatlán. Ubicada en la avenida Reforma, a un costado de una tienda club de venta al por mayor, la feria ofrece a los asistentes la oportunidad de encontrar su vehículo ideal, dentro de una amplia oferta de autos demo, seminuevos certificados y unidades en liquidación. Con la participación de las concesionarias Changan y Volkswagen, se ponen a disposición al público vehículos en óptimas condiciones, con garantía y listos para su entrega inmediata.







Así lo expresó Paulina Mascorro, agente de ventas de Changan, quien además señaló que uno de los principales atractivos de esta segunda edición son las promociones con bonos flexibles que pueden aplicarse tanto al precio del vehículo como al enganche. “En esta segunda feria esperamos un impacto importante en el mercado, sobre todo en el área de autos demo, seminuevos certificados y la liquidación de algunos modelos 2024 y 2025 con precios especiales”, comentó. “La gente puede encontrar vehículos demo con muy poco uso y seminuevos certificados, listos para estrenar, en excelente estado, con garantía y precios de liquidación bastante atractivos”.







Paulina Mascorro también destacó que las facilidades de pago están disponibles tanto para compras de contado como para operaciones financiadas, lo que permite adaptarse a las necesidades de cada cliente. Pese a ser Changan y Volkswagen las agencias al frente de este evento, también se ofrecen unidades de otras marcas, lo que amplía considerablemente las opciones para los compradores. Esta Segunda Feria de Seminuevos también destaca por ofrecer planes de financiamiento variados, incluyendo alternativas para personas con historial crediticio favorable y opciones de autofinanciamiento para quienes presentan alguna situación en buró de crédito, siempre con el acompañamiento del personal especializado para encontrar la mejor solución. “Estamos manejando bonos flexibles que se pueden aplicar tanto al precio del vehículo como al enganche, ya sea en compras de contado o mediante financiamiento”, declaró. “Una de las ventajas de esta feria es que ofrecemos trámites sencillos, tanto para pago de contado como para opciones financiadas, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Tenemos diferentes planes de financiamiento, tanto para personas con buró impecable como opciones de autofinanciamiento para quienes tienen alguna situación crediticia”, agregó.





