$!Invitan al Encuentro Estatal de Seguridad Minera en Mazatlán

La Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México (AIMMGM) Sinaloa se reunirán en un Encuentro Estatal de Seguridad Minera en Mazatlán para hablar de los riesgos a que se enfrentan en el día a día y cómo prevenirlos.

La convocatoria está programada para el próximo jueves 9 de julio en el Centro de Convenciones de la ciudad, dónde el director general de Protección Civil de Sinaloa, Aureliano Roy Navarrete Cuevas expondrá su libro Riesgología, después del acto inaugural.

Entre los temas a desarrollar ante los asistentes, están programadas conferencias sobre la Importancia de la Tecnología en la Seguridad de las operaciones mineras, así como la Relevancia de la Gestión de Riesgos Críticos en una Mina.