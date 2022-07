Jonathan Papelbon impresionado con los Astros y decepcionado con Toronto

“Los Astros de Houston me han impresionado mucho, mucho. Por otro lado, los Blue Jays de Toronto la han estado pasando mal y no han hecho lo que creí que lograrían este año”.

Esa es la aproximación que el excerrador estrella de las Grandes Ligas, Jonathan Papelbon, tiene sobre la temporada del 2022 de Grandes Ligas, justo cuando se llegó a la mitad de la campaña.

En una entrevista exclusiva con el referente en apuestas de la MLB Betway, quien fuera cerrador de los Red Sox y los Phillies de Philadelphia fue consultado acerca de a qué se debe esa campaña tan irregular de los Blue Jays respondió: “Creo que están batallando con su bullpen. Cuando no tienes un buen bullpen en las Grandes Ligas, es muy, muy difícil ganar partidos. Me parece que siempre están dándolo todo en el campo y, al final, el bullpen termina arruinándolo. Tienen un buen cerrador, pero no tienen a nadie antes, y eso pone las cosas muy difíciles”.

El equipo canadiense acumula 50 victorias y 43 derrotas y se encuentra a 14,5 juegos del líder del Este de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York. Del otro lado de la moneda, el equipo que más impresiona a Papelbon, los Astros de Houston, club que comanda el venezolano José Altuve, lidera el Oeste de la Americana con nueve juegos de ventaja sobre los Marineros de Seattle, con 59 victorias y 32 derrotas.

En relación con el balance de la temporada, Papelbon estima que “no hay una consistencia real. El Este de la (Liga) Americana siempre va a ser difícil, y ahora el Oeste también se está poniendo complicado. Además, siempre están ahí los Dodgers, los Braves y los Brewers”.

A nivel individual, Papelbon está impresionado con Néstor Cortés, lanzador de los Yankees de Nueva York, y asegura: “Me encanta ver a los pitchers, y (Néstor) Cortés -aunque es Yankee y yo fui de los Red Sox- ha sido una luz este año. Creo que él es una de las razones principales por las que los Yankees están donde están. Tiene ese bigote que lo acompaña y, ¿sabes?, me recuerda casi a Andy Pettitte”, apostilla en la charla con Betway Insider Blog.

Pettitte tenía una efectividad “muy baja porque era zurdo. Podía eliminar a los jugadores en la primera base y no se le podía robar, así que un sencillo no se podía convertir en un doble porque había que ir de base en base. Creo que Cortés es una versión moderna de Pettitte para los Yankees. Me ha impresionado mucho lo que ha hecho este año”.

Cortés regresó en enero de 2021 a su organización original, los Yankees de Nueva York, con un contrato de Ligas Menores. Y desde entonces vive una relación de amor con una afición que celebra tanto su éxito sobre el montículo como su bigote, toda una rareza en los Yankees.

Su equipo tiene 2.83 de efectividad colectiva, la mejor de toda la Liga Americana. Él enseña la mitad de eso. Ha ponchado a 68 hombres en 60 innings. Apenas suma 14 bases por bolas y 4 jonrones en contra. Y según dice su efectividad ajustada, este año ha lanzado 150 por ciento mejor que sus colegas en la Gran Carpa.

Sobre su antiguo equipo, los Red Sox de Boston, donde supo brillar durante siete temporadas con 219 juegos salvados, no ve buenas perspectivas para la segunda mitad de la temporada, de hecho, no los ve en la postemporada. “Creo que están teniendo problemas parecidos a los de Toronto. Su bullpen no ha sido el mejor este año, sobre todo con los lanzamientos iniciales, y su bateo no ha sido tan consistente como me gustaría. Han tenido partidos excelentes en términos de bateo, pero no son consistentes”, agregó la antigua estrella patirroja.

“Creo que, a largo plazo, los Red Sox van a tener que definir si realmente van a luchar por alcanzar el wildcard. Los Yankees ya se quedaron con la división, así que en Boston van a tener que decidir si quieren ser compradores o vendedores. Personalmente, creo que van a ser vendedores. No creo que vayan a ser capaces de quedarse con el puesto de comodín”, opinó Papelbon.