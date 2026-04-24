$!Jóvenes talentos del ICO presentan proyectos empresariales en Feria Emprendedora 2026

MAZATLÁN._ El Instituto Cultural de Occidente (ICO) celebró la cuarta edición de su Feria Emprendedora en un evento que reflejó el talento y la creatividad de los alumnos de tercer año de preparatoria. Marcando el culmen de un proceso formativo, la inauguración se llevó a cabo el viernes 24 de abril a las 8:30 horas con la presencia de destacadas autoridades.

Óscar Mateo Camacho Nario, Verónica Marín, Daniel Aguirre, Erika Crespo, Daniel Osuna Navarro.

El Prof. Daniel Osuna Navarro, Director de Preparatoria, mencionó que el objetivo primordial de esta feria es que los estudiantes plasmen sus conocimientos en acciones concretas, desarrollando habilidades y aptitudes para la vida laboral. “El objetivo es poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. Actualmente no sirve de mucho un conocimiento que no se plasma en acciones y aquí es una muestra evidente de cómo nuestros estudiantes realmente desarrollan las habilidades, las aptitudes y el conocimiento para proyectos emprendedores, como los podemos ver aquí en esta feria”, dijo Osuna Navarro. Respecto al desempeño de los alumnos, expresó: “La juventud no deja de sorprenderme. La respuesta a veces supera nuestras expectativas. Vemos jóvenes entusiastas, vemos jóvenes comprometidos y sobre todo jóvenes sanos que proyectan la posibilidad de enriquecer nuestra sociedad con emprendimientos, con negocios”.

Óscar Mateo Camacho Nario, Subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGCFT en Sinaloa, felicitó a los alumnos por sus proyectos. “Este es el lugar donde las ideas se vuelven realidad. Con estos proyectos productivos que hoy van a presentar, ahorita ustedes ya son todos ganadores. Los felicito a ustedes como alumnos que desde un inicio empezaron sus procesos poco a poco y hoy culminan con este gran proyecto”, dijo Camacho Nario.

Carlos Vidal Díaz Soler, Alejandra Tirado Miranda, Mia Fernanda Preciado Rangel, Denisse Maestre Velarde

El evento tuvo lugar en una explanada del colegio. Coordinados por la maestra Erika Crespo del ICO en conjunto con Daniel Aguirre de Cecati 132, los alumnos expusieron una diversidad de empresas innovadoras en sectores como la gastronomía, la moda y el cuidado personal. Empresas creadas por los alumnos: ●Blooming Air, productos para el cabello sustentables y de origen natural. ●Vásika Vásika, ropa con diseños únicos. ●Bokado, productos naturales de alta calidad para perros. ●Senda, camisetas de tela de bambú. ●Café con Arte, cadena de cafeterías que combinan café, postres, arte y recreación. ●Sweet Malay, bolis gourmet. ●Café Douce Terre, bebidas y alimentos saludables con presentaciones innovadoras y sostenibles. ●Aromara, velas artesanales sustentables de alta calidad. ●La Dolce Vita, helado artesanal saludable con ingredientes naturales. ●Healthy Bites, snacks frescos, ricos y balanceados. ●Umamiro, experiencia auténtica y contemporánea de sushi. ●Movie & Taste, experiencia única que combina cine y comida de alta calidad.

Jehimi Alejandra Zatarain Martínez, Luz Ximena Tirado Sarabia, Ericka Estefanía Teniente Velarde, Daniela Karina Martínez Cortéz

Cabe destacar que el evento se llevó a cabo en conjunto con Cecati 132 debido a un acuerdo de vinculación que ambas instituciones sostienen desde hace 13 años. Gracias a este convenio, los jóvenes emprendedores reciben una certificación oficial por sus proyectos, tras ser evaluados por expertos internos y externos que garantizan un trabajo digno de una institución de alta calidad. Esta feria marca el cierre ideal para los estudiantes de tercer año, quienes, a poco tiempo de su graduación, terminan su etapa escolar mostrando los frutos de su aprendizaje y esfuerzo.

A través de esta iniciativa, el ICO refuerza su labor en la formación de líderes emprendedores para que en el futuro enfrenten los retos con propuestas innovadoras, creativas y sustentables.