La comunicación estadística en la empresa: cuando ‘mucho’ no significa nada

Un dato sin interpretación es tan inútil como una opinión sin datos. Y cuando ambos fallan, la empresa comienza a operar en un terreno donde cada área entiende una realidad distinta. Ventas cree que va bien, finanzas cree que hay riesgo, operaciones no tiene claridad, y la dirección toma decisiones basadas en versiones parciales de la realidad

En muchas empresas existe un problema silencioso que no aparece en los estados financieros, pero que impacta directamente en la rentabilidad, la productividad y la toma de decisiones: la mala comunicación. No porque no se hable, sino porque se habla sin precisión.

Frases como “vendimos mucho”, “vamos bien”, “el proyecto está más o menos” o “lo necesito para ayer o para hoy” son más comunes de lo que parecen. Y aunque suenan funcionales en una conversación cotidiana, en el entorno empresarial representan una falla estructural. No comunican información, comunican percepciones.

El problema es que las empresas no operan con percepciones, operan con decisiones. Y cuando la información que alimenta esas decisiones es ambigua, el resultado también lo será.

Decir “vendimos mucho” no significa nada si no sabemos cuánto se vendió, contra qué se compara y qué tendencia representa. Vender 150 unidades puede ser excelente si el mes anterior fueron 100, o preocupante si el objetivo era 300. El dato por sí solo no es suficiente, pero la ausencia del dato es aún más peligrosa.

Aquí aparece una distinción clave que pocas organizaciones entienden: la diferencia entre exactitud e interpretación. Muchas empresas creen que con dar el número ya resolvieron el problema. “Vendimos 142 unidades”. Pero ese dato aislado no responde las preguntas más importantes. ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué implica para el siguiente mes?

La exactitud dice qué pasó. La interpretación dice qué significa.

Un dato sin interpretación es tan inútil como una opinión sin datos. Y cuando ambos fallan, la empresa comienza a operar en un terreno donde cada área entiende una realidad distinta. Ventas cree que va bien, finanzas cree que hay riesgo, operaciones no tiene claridad, y la dirección toma decisiones basadas en versiones parciales de la realidad.

Esto no es un problema técnico, es un problema cultural.

En muchas organizaciones se ha normalizado hablar en términos vagos. Decir “poco”, “mucho” o “rápido” sin cuestionar qué significa realmente. Y detrás de esto hay varios factores. Uno de ellos es la comodidad. Es más fácil hablar en generalidades que comprometerse con números. Otro es la falta de preparación. No todos saben interpretar datos, y cuando no se entienden, se sustituyen por percepciones.

También hay un componente psicológico importante. La ambigüedad permite protegerse. Si digo “vamos bien”, no me expongo a que me cuestionen con un número específico. Si digo “más o menos”, dejo espacio para ajustar la narrativa después. La imprecisión, en muchos casos, no es accidental, es defensiva.

Sin embargo, el costo de esta práctica es alto. La falta de comunicación estadística precisa genera malas decisiones, retrabajo, desalineación y conflictos internos. Muchas discusiones dentro de las empresas no ocurren por desacuerdos estratégicos, sino por interpretaciones distintas de la misma situación.

Un gerente pide “un reporte para hoy” y el equipo no sabe si se refiere a las 10 de la mañana o antes de terminar la jornada. Un líder dice que un proyecto va “al 80 por ciento”, pero ese 20 por ciento restante contiene las tareas más críticas. Un vendedor reporta que hubo “poco impacto”, cuando en realidad hubo un crecimiento sostenido del 5 por ciento que podría ser estratégico a largo plazo.

La ambigüedad no solo confunde, también distorsiona.

A esto se suman los sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación hace que cada área interprete los datos de acuerdo con lo que quiere ver. El sesgo de optimismo lleva a suavizar los resultados negativos. La tolerancia a la ambigüedad permite que la imprecisión se vuelva costumbre. Y cuando estos sesgos se combinan, la empresa pierde claridad sin darse cuenta.

Lo más preocupante es que este tipo de fallas no se detectan fácilmente. No generan una alerta inmediata. Se acumulan. Poco a poco. Hasta que el negocio empieza a perder dinero, eficiencia o competitividad, sin entender exactamente por qué.

La realidad es que las empresas no fallan por falta de datos, fallan por la forma en que los comunican y los interpretan.