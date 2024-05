Los territorios ya no tienen la misma capacidad de resistir las cargas ambientales que hoy tenemos, por ello gestionar las ciudades de manera sostenible ambientalmente se ha convertido en un mecanismo de supervivencia para el ser humano. En conversación con Noticias ONU, Roman Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México y presidente de la Comisión de ONU Hábitat, cuenta cómo el país está encarando este reto, garantizando el acceso efectivo al territorio de bienestar y a un desarrollo urbano ambiental. Meyer, que viene de participar en México en una reunión sobre la cuestión en la que estuvieron 12 países de la región, señala que una gestión urbana ambiental sostenible se refiere a que el crecimiento urbano tome en consideración, hoy en día, cuáles son esas zonas que no se deben de urbanizar; por ejemplo: bosques, manglares o mantos acuíferos. Todos esos espacios que no se deben habitar o no deben tener actividad urbana y humana. “Posteriormente a las zonas periféricas, a las zonas urbanas, cuáles deberían ser los usos de suelo en esas regiones que sí permiten ciertas actividades, como las agropecuarias, en relación a la capacidad de carga de los territorios, entendiendo cuánta agua se puede utilizar en esos territorios, cuánto se debe utilizar para producción agropecuaria, y cuánta se requiere para las actividades humanas.”, agregó. Desde el punto de vista de la SEDATU y del Gobierno federal, primero se tiene que contemplar el territorio para que a través de los programas regionales, estatales y municipales se definan los usos de suelo, entendiendo que, en el caso mexicano, es una atribución municipal. Los municipios también están obligados a tomar las leyes ambientales y la ley de asentamientos humanos.

Como ejemplo, Roman Meyer mostró una de las obras en que Mexico ha implementado un desarrollo urbano ambiental: el Parque Bicentenario ubicado en Ecatepec, Estado de México, el cuál fue visitado por los representantes de ONU-Hábitat. “El Parque Bicentenario en Ecatepec ilustra mucho las cosas que se están haciendo en México. Es un proyecto de 12 hectáreas en el municipio de mayor densidad del país, que tiene carencias en diferentes indicadores, como seguridad y servicios públicos”, explica. El proyecto responde en particular a las necesidades geográficas locales de la zona, como la falta de agua. El diseño de esas 12 hectáreas contempla que el parque sea un vaso de captación de agua, que se puede captar por qué es una zona baja. “La arquitecta encargada del proyecto buscó que con esta obra se generaran espacios públicos, que son carentes, y sirviera como un vaso captador de agua, que es un recurso carente en esa zona.”, explicó. Roman Meyer asegura que la gestión sostenible del terreno urbano es un tema de supervivencia y de educación para entender cuáles son nuestros derechos a tener una ciudad desarrollada sostenible ambientalmente, ya que las cargas que ponemos a esos territorios y la capacidad de insumos como el agua o minerales, cada vez es mucho mayor. Nueva Agenda Urbana La Nueva Agenda Urbana, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III en Quito, Ecuador, es una guía global que orienta de forma clara, cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al respecto, el titular de la SEDATU indicó que México y el mundo están en un punto en el que ya no se debe de seguir planteando soluciones que ya se tienen, lo que se debe hacer es actuar y tomar medidas de manera inmediata para lograr combatir la problemática ambiental. “Yo parto del hecho de ya no verlo como cumplimos o no cumplimos estos indicadores, creo que ya estamos en una necesidad del Estado para poder garantizar en el corto, mediano, largo, pero sobre todo corto plazo, que los procesos de urbanización sean lo más eficientes posibles.” Y es que, hoy día los territorios ya no tienen la misma capacidad de resistir las cargas ambientales que tenemos. “Antes era muy diferente la capacidad de extracción del agua, se tenía mucha más capacidad, hoy en día se ha reducido dramáticamente. Lo tenemos que ver como un mecanismo de supervivencia del ser humano en las próximas décadas. Veámoslo bajo esa óptica, creo yo, ya no es si cumplimos o no cumplimos, es como vamos a sobrevivir entendiendo que si sobreexplotamos los medios ya no hay capacidad de poder sostener las infraestructuras urbanas.”, agregó Meyer.