$!La industrialización de Mazatlán es inminente: Francisco Villa Peraza

“Me quedé trabajando allá, en Monterrey (Nuevo León), y como todo buen mazatleco, los sinaloenses somos muy bien recibidos en muchas partes de la República Mexicana, somos gente de trabajo, estuve por allá, casi un año antes de egresar entré a trabajar en una empresa grande de Monterrey”, dijo.

Detalló que al “quedarse de planta” en la empresa regia, lo buscó Fundiciones Rice.

“Me ofrecieron trabajo, me vine aquí a una empresa importante de fundición, vine de gerente de producción, era un puesto ya de nivel directivo, pero tenía 23 años, yo creo que el de la planta era el más chico, el más pequeño”, continuó.

“Creo que hicimos buen trabajo y luego de ahí yo siempre tuve vínculos con la docencia, estando en Monterrey antes de salir de la carrera tuve la oportunidad de dar algunas clases en Ingeniería, entonces como que me gusta la docencia, tengo vocación para eso, cuando regreso a Mazatlán para trabajar a la empresa que me contrata estaba una universidad privada, la Universidad de Mazatlán y me invitan a trabajar con ellos, a dar algunas clases después de horas laborales, hace uno hasta lo que no para poder salir adelante”.

Añadió que finalmente en dicho plantel educativo le ofrecieron la dirección de la carrera de Ingenieros Mecánicos Administradores, y le convino por el tiempo libre que tenía, y ya había planes para independizarse, pues el negocio en el que actualmente labora lo inició su padre hace 70 años, más o menos, donde trabajan sistemas electromecánicos, casi siempre ha estado vinculado con la cuestión marina.

“Estando en la Universidad, como director de carrera empecé a incorporarme al negocio de mi padre, yo soy la segunda generación y ahorita está por incorporarse mi hijo, que sería la tercera generación, mi hijo también tiene la misma carrera, ahorita está en Monterrey y él ya terminó su maestría”.

Recordó que cuando regresó a Mazatlán y empezó a trabajar en Fundiciones Rice, donde tuvo la fortuna de trabajar con el ingeniero José Luis “Peche” Rice, que para él dicha empresa fue una segunda escuela, acudió como representante de la misma a Canacintra Mazatlán.

“Yo vine de representante de Fundiciones Rice a Canacintra, ahí fue donde yo tuve el primer contacto con Canacintra, estoy hablando de hace muchos años, yo estuve por aquí más o menos en el 86 (1986), fue la primera vez que tuve contacto con Canacintra, ya estaba el edificio que utiliza Canacintra, básicamente venía representando a la empresa, que era un socio más, me interesaba conocer los servicios de la Canacintra”, continuó Villa Peraza.

Recordó que posteriormente se desligó de Canacintra porque ya no estuvo con la empresa que lo contrató y empezó a trabajar en la Universidad en mención, pero cuando empezó a tomar las riendas del negocio de su padre, con la idea y el concepto que tenía de Canacintra, es como regresa a ella después de un tiempo.

“Yo a Canacintra regresé más o menos hace 15 años, hace ya como nueve años fui presidente, básicamente yo estuve del 2014 al 2016 y curiosamente, los presidentes que me antecedieron duraban un año o dos años, puedes estar hasta tres años en forma continua, cada año hay que reelegirse, entonces yo empecé con la nueva costumbre de durar los tres años”, recordó.

“Y es muy sencillo, la verdad que el primer año llegas a conocer, el segundo se aprende a hacer tu proyecto y el tercer año es cuando realmente empiezas a dar resultados, y a partir de ese momento como que los nuevos presidentes han entendido que es mejor así”.

En entrevista dijo que cualquier sociedad o comunidad, básicamente para que exista requiere primero satisfacer sus necesidades, y segundo desarrollarse, si no hace esas dos cosas desaparece, y para lograr eso no hay otra opción que apoyarse en los sectores económicos, que son los sectores productivos primario, secundario y terciario, y ahora hay cuaternarios y quinarios, pero según dicen los expertos, que es un extensión del sector terciario.

“En términos generales el sector que más fuerte está es el terciario: servicios en más del 60 por ciento; el primario, que son los básicos, andan muy bajos, aquí (en Sinaloa) andamos un poquito altos porque somos preferentemente productores de básicos, pesca, agricultura, ganadería, y el secundario, que es el que siempre me ha interesado por mi profesión, está vinculado con la transformación”, expresó el empresario.

“Yo lo veo como el sector que le da más valor agregado a lo que consumes, porque el primario es el pescadito que pescas o el grano que produces, también pudiera ser el mineral que sacas de la tierra, pero ahora conviértelo en lentes o si produces algún textil, ahora hazlo ropa, entonces el sector secundario es el que le da más valor agregado a las cosas y eso es Canacintra”, reiteró Villa.

Dijo que ahorita Mazatlán se ha visto muy favorecido con el sector terciario, que son los servicios, el hospedaje hotelero.

“Pero yo sigo insistiendo que si desarrollásemos el sector secundario, como un complemento importante, los sectores no compiten entre sí, son completamente visibles, entonces si Mazatlán diera el paso de entrar a la industrialización, seguramente nos va ir mucho mejor, ahora hay muy buenos augurios, aunque sigue siendo incipiente la industria en Mazatlán, ahí hay un Parque Industrial que se está fraguando en la parte norte y hay otros desarrollos en la parte sur”, dio a conocer.

“Hay un Parque Industrial rumbo al aeropuerto y hay otro proyecto que se llama Ciudad Industrial, de alrededor de mil hectáreas en la zona sur potencialmente por desarrollarse, entonces yo siempre he dicho que si lográsemos esas mil hectáreas junto con este parque desarrollarlo, ah caray, a Mazatlán nos fuera mucho muy bien”.

Se tiene que seguir empujando para que lejos de tener también un desarrollo importante en el sector primario, porque Mazatlán tiene vocación pesquera innata, ahora con las nuevas presas en el sur del estado seguramente vendrá un desarrollo importante en la agricultura, el detalle es que esas dos actividades están en el sector básico.

“Necesitamos ahora industrializar lo que producimos”, continuó, “la necesidad nos va a hacer (industrializar lo que se produce), ahora tenemos ejemplos aquí, los industriales, hay una empresa que se dedica al atún, lo captura, lo procesa, lo enlata y lo distribuye, agarra los tres procesos productivos, tiene toda la cadena de valor controlada y es un éxito; incluso hay otra empresa que produce café, compra la materia básica y es un éxito total, entonces vienen cosas interesantes.

“Yo creo que cada vez hay más interés porque se dé ese cambio, porque lo tenemos que hacer, el turismo está muy bien, excelente, estamos todos viviendo las bondades de tener Mazatlán lleno, hay derrama económica, el detalle es que imagínate que nos llegue otra pandemia, ojalá y no, entonces no podemos tener sustentada nuestra actividad económica en una sola actividad, la diversificación es inminente, necesaria”.

El ex presidente de Canacintra Mazatlán dijo que dicho organismo empresarial es como una familia, los orígenes de ella son interesantes, aquí hay una sola delegación de las 85 que hay distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

“En este jueguito que se llama economía, para lograr que estos sectores se desarrollen hay tres grandes conjuntos importantes, las empresas, el Gobierno y la academia, básicamente una cámara empresarial tiene que servir de vínculo entre estos tres participantes como si fuera un clúster, porque las empresas requieren de unirse para junto con el Gobierno normar algunas políticas económicas, pero las empresa se nutren de mano de obra, entonces si alguno de estos tres actores se sale de contexto, esto no funciona”, subrayó.

Recordó que las cámaras empresariales viven de las aportaciones de los agremiados, hace un tiempo también de las aportaciones que hacía el Gobierno y de algunas actividades extra que le permitían hacerse de recursos para lograr sus objetivos, como la Canacintra local, que renta una parte de su edificio a un banco y de ahí obtiene algunos recursos por ese servicio.

“Ser presidente es una experiencia creo inolvidable para los que ya la tuvimos, pero también hay que resolver muchas cosas, tienes nóminas, finalmente el presidente es un puesto honorario, o sea tú no cobras, eso también lo hace interesante, por eso no cualquiera le entra, y seguramente hay gente que cree que eso no es posible, que se venga para sentarlo en la silla para que le entienda, el día que estás admiras mucho a los ex presidentes porque sabes lo que le batallan y admiras a los que están entrando porque hay gente que le entra”, reiteró.

“Yo dije: ‘vamos haciendo lo necesario para atraer gente joven, de hecho a mí me dio mucha satisfacción entregarle la estafeta a Emilio (Hernández Kelly), Emilio ha sido de los presidentes posteriores a mí de los más jóvenes en la historia de Canacintra, o sea, menos de 40 años, cuando de ahí para atrás yo era de los más jóvenes. yo estuve hace nueve años y tengo 60 años”.

Dijo que históricamente la Delegación Mazatlán es la que más mujeres presidentes ha tenido y ahorita entre los empresarios que participan se tiene un porcentaje importante de mujeres.

Aconsejó a los jóvenes que se pongan las pilas y que se integren.

“La verdad yo creo que el talento está ahí, la capacidad está ahí, retomando el tema de la industrialización de la zona, Sinaloa produce gente de muy buen nivel académico, pero muchos andan logrando muy buenos resultados en otras partes de México, entonces el lograrlos integrar aquí sería formidable, qué bueno que se vayan a preparar a un lugar fuera de aquí con un mejor nivel académico, pero la idea es que se regresen y nos ayuden, porque si nos vamos a estudiar y allá se quedan, como que no cerramos la pinza”.

Perfil

Francisco Javier Villa Peraza

Originario: Mazatlán, Sinaloa

Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1961

Estudios: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey

Ingeniero Mecánico Electricista

Presidente Canacintra Mazatlán: 2014-2016

