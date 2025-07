La inmobiliaria es de las actividades más vulnerable dentro de la Ley antilavado de dinero: Rivera Vega

La inmobiliaria es de las actividades más vulnerable dentro de la Ley antilavado de dinero, admitió Carlos Rivera Vega, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán.

“Nosotros somos muy vigilados y tenemos que hacer nuestro reporte mensualmente, tenemos que cubrir procesos y Reglamentos a cumplir de identificación, de informar mes a mes todas las operaciones que hacemos, y claro que estamos cumpliendo con esa parte”, agregó.

En cuanto a los desarrollos detenidos que no han cumplido como el de la torre Triana de playa norte, lamentó como ese tipo de casos afectan la reputación del sector inmobiliario en general.

“Por este tipo de desarrollo al que usted se refiere, sí es algo que ha sido público y ha sido muy sonado. Desafortunadamente eso nos ha afectado a los desarrollados cumplidos y sería tanto como si por un hecho que no quisiera poner de ejemplo, sin embargo, si una persona por hacer una reserva en Mazatlán, a lo mejor no la hizo de la manera más adecuada y resultó ser un fraude cuando llegó y ya no encontró que existía la reserva que hizo, a lo mejor encontró que era una casa que no existe, sería muy injusto que todos los operadores turísticos que están haciendo las cosas bien sean afectados por eso”, aclaró.

El líder de los desarrolladores inmobiliarios, ante estos factores en contra, destacó que Mazatlán sigue siendo un destino seguro para invertir.

“Nosotros como asociaciones estamos haciendo labores y tomando acciones, precisamente para todos aquellos que somos cumplidos demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que Mazatlán es un destino seguro para invertir”, reiteró Rivera Vega.

Por último, hizo el llamado a quienes busquen comprar alguna propiedad en Mazatlán, que lo hagan a través de los organismos formales o checando los desarrollos que cuentan con permisos y avances en el micrositio de inversión segura municipal.

“Es una labor que en combinación con las autoridades con el manejo de un micrositio estamos ofreciendo. Obviamente, se sugiere que si van a hacer una inversión lo hagan por medio de una inmobiliaria que esté preferentemente asociada, afiliada a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que es la fuerza de las ventas, que si es un desarrollador, chequen que esté afiliado también a Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que es la asociación que nosotros representamos y que somos quienes estamos preocupados de hacer las cosas bien, de ofrecerles una inversión segura a nuestros clientes”, resaltó el empresario.

En cuanto a cifras, habló de 400 desarrollos que se encuentran en proceso de construcción, en proyecto buscando los permisos y por iniciar.

“Ahorita hay muchos desarrollos, hay algunos en proceso, otros ya en la parte final, otros por iniciar. La verdad la cifra cambia todos los días, sin embargo yo creo que sí estamos hablando de algunos 400”.

Destacó que la actividad inmobiliaria había estado generando alrededor del 40 a 42 por ciento del Producto Interno Bruto en Sinaloa, según números de la Secretaría de Economía, porque el sector ha sido motor importante de la economía estatal.

Las unidades que más se están vendiendo en lo que va del año, citó son las de valores que rondan entre 2.5 a 3 millones de pesos, le siguen en demanda los de 3, 5, 8 y los de 10 millones de pesos.

“El producto que más se desplaza es el de los 2 millones y medio, 3 millones. Sin embargo, los desarrollos inmobiliarios turísticos también manejamos unidades hasta de 5 millones de pesos, uno de los productos que se desplaza muy bien, y tenemos productos muy específicos que van de los 8 a 10 millones de pesos, que se están moviendo muy bien, obviamente éstos últimos ya van a un perfil de clientes diferente”.

Rivera Vega estimó confiado que los desarrolladores registrarán buen cierre de 2025, a pesar de las dificultades actuales.

“Hay dinamismo y en este momento que estamos viendo ahorita en Mazatlán, con una ocupación muy importante de vacacionistas, consideramos que eso nos va a impulsar a generar un mejor cierre de año”.