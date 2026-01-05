$!La magia del Día de Reyes llega a Pastelerías Panamá

La emoción ya se siente en el aire: ¡el Día de Reyes está a la vuelta de la esquina! Y con él llega la tradicional Rosca de Reyes, llena de sorpresas y sabor. En Sinaloa ya está todo listo para celebrar el gran día, y no hay mejor forma de hacerlo que con las deliciosas roscas de Pastelerías Panamá .

Una deliciosa celebración

Guiados por la Estrella de Belén, Melchor, Gaspar y Baltazar viajaron día y noche para adorar a Jesús; oro, mirra e incienso fueron sus ofrendas para el Niño Dios. Desde entonces, tal encuentro es rememorado año con año. México adoptó la celebración del Día de Reyes durante la conquista, y la hizo propia al enriquecerla con elementos regionales. Cada 6 de enero, las familias mexicanas se reúnen alrededor de una Rosca, cuyo significado varía según a quien se le pregunte. Para algunos es un símbolo de la corona de los Reyes Magos, de ahí los frutos y dulces que la adornan cual joyas. Otros la ven desde una perspectiva más metafórica y mencionan que es un reflejo del infinito amor de Dios. Sea como sea, la Rosca es ya un elemento inseparable del Día de Reyes, y encontrar al Niño Jesús que se esconde dentro del pan, un motivo de alegría. Aunque también es una responsabilidad: de acuerdo con la tradición, quien lo encuentre debe poner los tamales y el atole para el 2 de febrero, el Día de la Candelaria.

Tradición y sabor

Como cada año, Pastelerías Panamá ha preparado sus tradicionales Roscas de Reyes con todo el cariño y la maestría de siempre. Prometen endulzar tu reunión familiar y llenarla de alegría. Además, ¡hay para todos los gustos! ●La Rosca Tradicional es la favorita de siempre. Está hecha de rico pan danés con frutas cristalizadas, ates y nueces. Incluye también monedas de chocolate y muñequitos. Posee ese toque inconfundible que nos regresa a nuestra niñez. ●La Rosca de Ferrero es ideal para aquellos con paladar más dulce. También de pan danés, la adorna una suculenta salsa de chocolate, almendras y ferreros.

●La Rosca Tres Leches es un rico pastel de Tres Leches hecho rosca; con pan bañadito, duraznos, nuez y cerezas. ●La suavidad de la Rosca Volteada la convierte en la primera opción de muchos; está hecha de pan de vainilla con piña, frutas, ate y nueces.

●Si quieres que tu paladar experimente algo nuevo, la Rosca de Mantequilla debe ser tu elección. Contiene salsa de queso crema y lechera, lo que la hace tan cremosa como deliciosa. ●La Rosca Tradicional con arándanos y almendras es digna de reyes. ●La Rosca de Chocolate, con salsa de queso crema y lechera, es perfecta si eres chocolatero de corazón.

●La Rosca Imperial tiene el sabor tradicional que amamos, con arándanos y volteado en el centro. ●En la Rosca Milenio convergen 2 sabores: la rosca tradicional rellena de queso y nueces y la suave rosca volteada al centro.

Más que una rosca, una experiencia

Las Roscas de Pastelería Panamá siempre son las mejores para deleitarse con sabores de la máxima calidad, pero también para disfrutar en la convivencia familiar.