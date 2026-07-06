$!La ola mundialista no refrescó a todos igual: restauranteros de Mazatlán

Los cinco partidos de la copa mundialista que jugó la Selección Mexicana, fueron un gran respiro, sorbos de los que Mazatlán está dependiendo últimamente en los casi dos años de crisis económica y de seguridad y que a consecuencia ha bajado la afluencia de visitantes, explicó el presidente del Consejo Nacional Gastronómico de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios turísticos (Canaco) de Mazatlán, Roberto Osuna Valdés. “Fue un respiro porque pues estamos trabajando a base de respiros, fines de semana, quincena, puentes. Volvimos a los años de antes de Mazatlán que dependíamos mucho de ese tipo de cosas para que le vaya bien al sector. Entonces, sí nos fue bien”. El empresario destacó que a solo a los sitios como sport bar y algunos restaurantes donde transmiten encuentros deportivos importantes, les fue muy bien. “Mira, a los sport bar y a los restaurantes que la gente ya sabía que se dedican a pasar deportes, les fue muy bien. Y esos dos partidos que una hora se retrasaron más, imagínate, fue una hora más de consumo porque realmente la gente llega media hora y se queda media hora después del partido. Eso es más o menos el tiempo que tú le vas a ganar como restauran, pero pues esa hora que nos regalaban de que se retrasaba, pues fue yo platiqué con los que tienen ese giro, les fue muy, muy bien”, insistió.





Pero, lo triste es que la Selección Mexicana ya no pudieron avanzar y con ellos se fue una buena dosis de esperanza por mantenerse con la derrama económica que los aficionados hacían cada que jugaban. “Es triste porque pues ya no se fueron al otro partido, pero sí deja ahí una derrama muy grande cuando hay el Mundial o cuando hay este tipo de eventos, la serie mundial, hay muchos eventos como las finales del futbol mexicano”. Y es que resaltó que en su experiencia en el sector restaurantero, el deporte detona gran derrama sea presencial o televisivo. “Sea por televisión o sea cuando realmente se hacen juegos aquí o campeonatos aquí en Mazatlán, entonces sí nos fue muy bien, muy bien”. Osuna Valdés habló en positivo de lo que esperan en vacaciones de verano y que al parecer ya hay hoteles que reportan 80 por ciento en reservaciones de su capacidad, en fines de semana. “Dentro de la cámara, de la Canaco hay una sección de hoteles y han platicado los hoteleros que todo julio, fines de semana, han tenido un 80 por ciento de reservación, quiere decir que las cosas están bien. Que es un turismo que viene a beneficiar a todos, no hay problema, hay que recibirlo a todos, todos dejan una ganancia, dicen que el cuarto más caro es el que está solo, pues esperamos que nos vaya bien en julio”. Osuna Valdés llamó a seguirle apostando con promociones a Mazatlán, yendo a los mercados que le son fieles para decirles que tiene carreteras y la ciudad está lista para recibirlos, así como ya lo está haciendo la cámara del comercio organizado. “Nosotros fuimos a Torreón a promocionar Mazatlán y la verdad pues todos nos decían allá que la playa de ellos, es en Mazatlán, pero poco a poco van a ir agarrando la confianza de regresar. Entre más vigiladas están las carreteras, la gente va a agarrar más confianza, entonces como dice las carreteras sí están vigiladas”. “Sí, de hecho nosotros, todos nos fuimos en una en una camioneta, también para decir, oye, nosotros nos venimos, no, la vimos bien vigilada, no nos tocó ver absolutamente nada malo, entonces vamos a seguir haciendo esa promoción”. Admitió que en los momentos mejores de Mazatlán, a los empresarios locales les ganó la pereza, pero ahorita se requiere de salir a promover.



