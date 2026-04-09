$!La Semana Internacional de la Moto 2026 regresa a Mazatlán

En Mazatlán ya se escucha el rugido de los motores. La Semana Internacional de la Moto 2026, la fiesta biker más grande de Latinoamérica, está por regresar al puerto en su edición 30. Del 8 al 11 de abril, nadie se puede perder este gran evento. Como cada año, Mazatlán se transforma en el epicentro del motociclismo en México. Se espera que más de 15 mil motociclistas nacionales y extranjeros acudan a vivir una experiencia cargada de adrenalina, música y diversión. En esta Semana de Pascua, el puerto se convierte en escenario de un desfile inigualable, espectáculos electrizantes y exhibiciones que hacen vibrar a locales y turistas por igual. Los asistentes disfrutarán de conciertos en vivo, shows acrobáticos, competencias, exposiciones de motocicletas y una amplia oferta gastronómica con lo mejor de la región. Además de que podrán visitar los principales atractivos turísticos de Mazatlán.

En el programa de este año, el jueves 9 de abril el Foro Biker (en el Centro de Convenciones) abrirá con el área gastronómica, en donde también tendrá lugar la exhibición del Globo de la muerte, el espectáculo de los Stunt Riders y el Show de Gabo Stunt. Después se podrá escuchar a DJ Hades y se llevará a cabo la inauguración. Tras esto, se presentará Murrieta Sur, Los Estrambóticos y La Santa Grifa finalizará.

El viernes 10 de abril se degustará la comida de bienvenida en Olas Altas, mientras que en el Foro Biker continuará el área gastronómica, y se presentarán Grupo Clase A, Grupo Merenglass, Lo mejor del rock en español, y Pancho Barraza cerrará el día.

El sábado 11 de abril los motociclistas emprenderán una travesía durante el tradicional Paseo Regional. La emoción sobre ruedas continuará con el Desfile conmemorativo en el Malecón, que comenzará en el Monumento al Pescador a las 16:30 horas y terminará en el Valentinos. De regreso en el Foro Biker, la diversión se elevará con los conciertos de Black Beats, Rock and Roses, Mago de Oz, y Los Madafakers serán quienes clausuren el evento. Todavía quedan boletos disponibles. Se pueden adquirir en Plaza Acaya y en línea a través de Boletomovil.com. Entre el sonido de los escapes, el brillo del acero y el atardecer del océano Pacifico, Mazatlán reafirma su lugar como la casa biker más grande de América Latina.

Fechas

Del 8 al 11 de abril de 2026.

Lugar

Foro Biker (Centro de Convenciones, Mazatlán, Sinaloa).

Boletos