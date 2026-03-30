La Semana Santa más divertida se vive con Casa Ley

El momento para compartir en familia y sentir el sol en tu piel ya está a la vuelta de la esquina. Y Casa Ley tiene todo para que disfrutes al máximo esta Semana Santa. Desde deliciosas botanas hasta bebidas refrescantes, en Ley encuentras lo mejor para disfrutar. En el noroeste de México, Casa Ley es la cadena de supermercados número uno. Su variedad de productos, excelente calidad y precios accesibles la convierten en la preferida de sus clientes. Con Ley, llévate los básicos de Semana Santa en un solo lugar. Para consentir al paladar Sabritas, Cacahuates, Galletas... en Casa Ley tienes lo mejor para botanear a los mejores precios.

Para aperitivos fáciles y rápidos de preparar están la fruta de temporada, como el Mango, o verduras como la Jícama y el Pepino. Con un poco de Limón y Chile en polvo Tajín, te espera una tarde deliciosa. Además, puedes llevarte Salchichas para asar y Queso para picar. ¡Son ideales para reuniones con familia o amigos! Casa Ley también te ofrece lo mejor para tus comidas. La Carnita asada y las Costillas son el alma de la Semana Santa. Para los días santos, un Pescado a la plancha es ideal. En Ley todo lo tienes fresco y listo para sazonar y cocinar.

En este calor, las Aguas frescas y los Jugos son obligatorios. En los pasillos de Ley los encuentras de todos los tamaños, marcas y sabores. Llévate tu favorito y no dejes que la alta temperatura detenga tus planes.

Y si la hidratación es tu prioridad, en Ley encuentras una gran variedad de Sueros y Agua natural. Para divertirse y disfrutar Porque el calor no perdona, prepara la Hielera para nunca perder la frescura. Casa Ley las tiene de los mejores materiales ¡y a precios de ensueño!

¡Qué nadie lave los trastes en estas vacaciones! Llévate Platos, Vasos y Cubiertos Desechables en tu tienda Ley más cercana. Hay opciones decoradas para llevar el ambiente fiestero a tu hogar. En esta época de visitas, se debe estar listo para cualquier cosa. Para el convivio necesitas Sillas cómodas, Mesas plegables, Charolas y Bolsas para la basura. Y no te olvides del Asador y el Carbón.

En Casa Ley encuentras todo super rápido y con los precios más bajos para que tu única preocupación sea relajarte. Para relajarse en el agua Si tienes planeado visitar la playa en estas vacaciones, Casa Ley te tiene cubierto. Entre sus pasillos te esperan grandes y bellos Sombreros y Sombrillas para cubrirte del sol, además de Bolsas para que lleves todo lo requerido sin preocuparte de olvidar algo.

¡Jugar en la arena es todo un clásico! Los Juguetes para el agua y la arena son perfectos para que los más pequeños la pasen genial. Podrán excavar, construir castillos y divertirse con los animales inflables que también encuentras en Ley.

La seguridad no se debe descuidar. Llévate Flotadores Inflables y de Tubo o un Chaleco Salvavidas para que tus hijos siempre estén a salvo. Para los más grandes, no pueden faltar las Pelotas de Playa. Perfectas si vas con un grupo y buscan actividades para convivir juntos. Por otro lado, si estás lejos de la costa, siempre puedes llevar el agua a tu casa. Ley te ofrece Albercas de todos los tamaños. Escoge la que se adapte mejor a tus necesidades y experimenta tardes llenas de diversión.