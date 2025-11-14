HUB Negocios
|
Comercio

La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025

Más de 100 expositores, música, comida y entretenimiento forman parte del foro comercial que mantendrá su acceso en 130 pesos y ofrecerá promoción 2x1 martes y miércoles
Leticia López |
14/11/2025 21:49
14/11/2025 21:49

MAZATLÁN._ La Expoferia Canaco Mazatlán 2025 fue inaugurada oficialmente este viernes, en el marco de la celebración de su 40 aniversario.

El foro comercial estará ofertando, hasta el 7 de diciembre, música, comida, bebidas, diversión y más de 100 expositores, con un costo de entrada de 130 pesos con derecho a juegos mecánicos y conciertos musicales, el teatro del pueblo y mucho más.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el puerto, Francis Cázares Olivares, invitó a todos los mazatlecos y turistas a disfrutar de todo lo que la Expoferia tiene para ofrecer este año.

$!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025

“La Expoferia se ha consolidado como la mejor feria comercial y familiar del puerto; un espacio donde se unen los servicios, el turismo, el entretenimiento y la convivencia para fortalecer el desarrollo de nuestra comunidad. El día de ayer (jueves) inició y acabará el 7 de diciembre”, señaló.

También destacó en esta edición se conserva el mismo precio del año pasado de 130 pesos por pulsera y que la promoción del 2x1 en la entrada ahora será durante dos días, martes y miércoles.

$!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025

Luz María Rodríguez Pérez, legisladora federal y enlace de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, fue invitada especial en la inauguración y aprovechó para llamar a cambiar el estigma de Sinaloa con eventos familiares como la Expoferia organizada en Mazatlán.

Además, dejó la puerta abierta de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a los comerciantes organizados para que sigan gestionando ayuda para Sinaloa.

Por su parte, Cázarez Olivares agradeció en su discurso la presencia de los asistentes a la inauguración de la Expoferia Canaco 2025.

  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025

Por su celebración número 40 fue invitado especialmente Melesio Gaxiola, ex dirigente de Canaco, quien recordó que fue impulsor de la primera mini semana comercial en la explanada de la Plazuela República del comercio organizado.

También fue invitado Olivaldo Paz Gómez, presidente de Canaco Tijuana, así como el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos; y Celia Jáuregui, subsecretaria de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025

Además de las candidatas a reinas del Comercio que actualmente compiten por la corona y las salientes.

La Expoca te espera a un costado del Sam’s Club.

  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
  • $!La tradición comercial cumple 40 años: inauguran la Expoferia Canaco Mazatlán 2025
#Canaco Mazatlán
#Comercio
#Expo Feria
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube